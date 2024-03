Steven Butler et Steve Rolls ont chacun goûté aux grands combats. Mais c’est leur affrontement de jeudi qui pourrait dicter la suite de leur carrière chez les poids moyens.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Butler (33-4-1, 27 K. -O.) et Rolls (22-3, 12 K. -O.) ont tous deux besoin d’une victoire au Cabaret du Casino de Montréal afin que leur carrière connaisse une suite intéressante.

« C’est tout ou rien (do or die) », a laissé tomber Rolls pendant la conférence de presse de mardi.

C’est que les deux hommes souhaitent voir leur classement reprendre une pente ascendante. Le Montréalais âgé de 28 ans est exclu des top 15 mondiaux depuis sa défaite sans appel en championnat du monde contre Zhanibek Alimkhanuly, en mai 2023.

Rolls, un Torontois âgé de 38 ans, souhaite quant à lui retrouver le chemin des combats d’importance – et lucratifs –, après avoir perdu la ceinture nord-américaine des moyens de l’International Boxing Federation (IBF) aux mains d’Austin Williams, en septembre.

« Je ne pense pas plus loin que jeudi, a sans surprise déclaré Butler, lorsqu’on lui a fait remarquer qu’il pourrait bien s’agir d’un duel sans lendemain. Je ne pense pas à ce qui pourrait arriver après. J’ai mon travail à faire. Je me suis préparé de la même façon que je le fais d’habitude.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Steven Butler

Je ne pense pas à qui je pourrais affronter dans six mois. Je veux gagner jeudi. Je le prends personnel : il veut enlever le pain de la table de mes enfants. Je crois que ça va être un combat très intéressant. Steven Butler

« C’est surtout en raison des classements, a pour sa part expliqué Rolls. À mon âge, je me sens très bien et les gens seront en mesure de voir jeudi que je suis en grande forme. Mais au niveau des classements, je sens encore que je suis l’un des meilleurs moyens au monde. Et pour obtenir une nouvelle chance pour un titre, je dois vaincre Butler. »

Combat émotif

Camille Estephan, président d’Eye of the Tiger Management, s’occupe de la carrière de Butler depuis ses débuts chez les professionnels. Quand Butler, encore tout jeune, s’amenait en conférence de presse pour les combats préliminaires des galas de David Lemieux, la plupart du temps, Estephan le présentait comme le « Sidney Crosby de la boxe ».

Butler a eu deux occasions de mettre la main sur un titre mondial. Les deux fois, il a été stoppé avant la limite. Estephan sait tout aussi bien que son boxeur que le combat de jeudi est primordial pour la suite des choses. C’est pourquoi il est si fébrile à l’approche de cette soirée.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Camille Estephan, président d’Eye of the Tiger Management

« Je ne les aime plus, ces combats-là ! Je préfère être un peu moins investi émotivement, a-t-il dit. Steven, c’est personnel pour moi. C’est un gars qui est sorti de la rue, sauvé par la boxe. On a échoué deux fois dans les plus grandes ligues ; c’est notre chance de remonter une troisième fois et d’aller chercher une autre chance de devenir champion du monde. Il y a un grand enjeu.

« C’est certain que c’est un peu sans lendemain pour Steven. Mais à la boxe, c’est toujours de la façon dont tu gagnes, mais aussi dont tu perds. […] J’ai toujours été son promoteur. Nous avons eu un parcours fructueux ensemble et je voudrais que ça continue », a poursuivi Estephan.

Ce combat assurera la finale du gala, qui offrira neuf duels, dont la rentrée montréalaise d’Osleys Iglesias (9-0, 8 K. -O.), champion des super-moyens de l’International Boxing Organization (IBO), qui affrontera le vétéran argentin Marcelo Coceres (32-6-1, 18 K. -O.).

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Vanessa Lepage-Joanisse et Abril Argentina Vidal

Vanessa Lepage-Joanisse (6-1, 2 K. -O.) tentera quant à elle de devenir la première boxeuse d’EOTTM depuis Lemieux à remporter un championnat du monde face à l’Argentine Abril Argentina Vidal (10-1, 4 K. -O.). Les deux pugilistes tenteront de mettre la main sur le titre vacant des lourdes du World Boxing Council (WBC).

Arthur Biyarslanov, Luis Santana, Mehmet Unal, Jhon Orobio et Wilkens Mathieu seront également en action. Les premiers coups seront échangés à compter de 19 h. Le gala est présenté à guichets fermés, mais peut être suivi sur PunchingGrace. com.