Fin du « flou juridique ». On peut maintenant bel et bien participer à des combats de karaté au Québec, « sans préjudice pour les organisateurs, les intervenants et les athlètes ».

Jean-François Téotonio La Presse

Le gouvernement du Québec a émis un décret qui rend conformes les compétitions de karaté amateur, a annoncé Karaté Québec dans un communiqué, jeudi.

« C’est un grand soulagement pour l’ensemble de la communauté du karaté québécois », souligne le président de la fédération, Stéphane Rivest. « L’inquiétude battait son plein » dans les derniers jours, ajoute-t-il.

C’est qu’en vertu de l’article 83 du Code criminel du Canada, les combats concertés sont interdits au pays. Jusqu’en 2013, la boxe était exclue d’emblée de son application. Cette année-là, une modification a élargi officiellement la liste des exemptions en permettant les compétitions « si le sport est visé par le programme du Comité international olympique ».

Le hic, c’est que le karaté ne sera pas aux Jeux olympiques de 2024, à Paris. D’où la confusion pour la pratique légale du sport au Canada. La fédération provinciale a donc interpellé le gouvernement du Québec pour assurer la pratique en bonne et due forme de ce sport de combat, le 13 octobre dernier.

La Coupe Québec, qui constitue la première sélection en vue des Jeux du Canada, devait avoir lieu les 15 et 16 octobre derniers. Elle se tiendra finalement dans les prochaines semaines.