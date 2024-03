(Munich) La Française Chloé Trespeuch a remporté dimanche à Mont Sainte-Anne la Coupe du monde de snowboardcross, décrochant à 29 ans son premier globe de cristal de la spécialité, après sa quatrième place lors de la dernière course de la saison.

Agence France-Presse

Vice-championne olympique de snowboardcross en 2022 sur les pistes de Zhangjiakou lors des Jeux de Pékin, Chloé Trespeuch rejoint au palmarès Karine Ruby (1997, 2001, 2003 et 2004) et Nelly Moenne-Loccoz (2015), les deux seules Françaises à avoir jusqu’alors remporté le globe de cristal de snowboardcross.

Sur les 12 courses disputées cette saison, Trespeuch s’est hissée à neuf reprises en finale et est montée sur le podium à sept reprises.

Au classement général de la Coupe du monde, elle a devancé de 35 points la Britannique Charlotte Bankes (792 contre 757), lauréate du globe de cristal l’hiver dernier, passée au travers de son début de saison mais qui est revenue à son meilleur niveau ces dernières semaines.

Dimanche, Trespeuch s’est élancée sur la Bataille royale – nom de la piste à Mont Sainte-Anne – avec un matelas de 85 points d’avance sur Bankes avant la dernière course. Une quinzième place était suffisante pour marquer 16 points et être hors d’atteinte de la Britannique, ce qui fut chose faite avec une qualification pour les demi-finales, non sans une petite frayeur en quarts.

La Française a finalement terminé à la quatrième place d’une course remportée par Bankes, devant l’Italienne Michaela Moioli et l’Australienne Josie Baff.