(Beaupré) Quand on remettra officiellement le globe de cristal au Beauceron Eliot Grondin après l’épreuve de dimanche, à la Coupe du monde de snowboard cross du Mont-Ste-Anne, cela mettra fin à une disette de 10 ans des athlètes canadiens.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Car on ne courra presque que pour l’honneur chez les hommes lors des deux courses du week-end. Avec 204 points d’avance sur l’Autrichien Alessandro Hämmerle –– qui vient de remporter les deux épreuves présentées chez lui, à Montafon — Grondin est assuré de repartir avec le titre ce dimanche.

Il s’agira d’un premier en carrière, après avoir pris les deuxième, quatrième et troisième rangs au cours des trois dernières campagnes.

Grondin, double médaillé des Jeux olympiques de Pékin, a bien failli rater ce rendez-vous cependant. Après être monté sur le podium des huit premières épreuves de la saison, le Québécois s’est blessé à la cheville dans la première étape autrichienne du week-end dernier, où il a pris le huitième rang.

Il a raté le départ de dimanche et il y avait de réelles chances qu’il ne puisse pas prendre part aux épreuves de Beaupré, mais les médecins lui ont donné le feu vert pour participer à ces deux courses.

En conférence de presse mercredi, il a expliqué que les ligaments ne sont pas touchés et qu’il n’y a pas de fracture. Comme il se sent de mieux en mieux chaque jour, il n’entrevoit aucun problème pour le week-end, même s’il ne s’estime pas rétabli à 100 %.

Grondin, 752 points avant les courses de samedi et dimanche, deviendra alors le premier Canadien à remporter le globe de cristal depuis Dominique Maltais, qui a remporté son dernier de quatre globes en 2014. L’athlète de Petite-Rivière-Saint-François avait aussi été couronnée en 2006, 2011 et 2012. Chez les hommes, il faut remonter à Drew Neilson, en 2007, pour lire le nom d’un Canadien au haut du classement final.

« Il ne veut pas trop parler du globe, il veut se concentrer sur les courses du week-end, a souligné l’entraîneuse-cheffe Maëlle Ricker. Mais c’est super ce qu’il a accompli cette saison. »

Hämmerle, médaillé d’or à Pékin, devant Grondin, suit le Québécois avec 548 points. L’Australien Cameron Bolton est troisième, à 392 points. Les Canadiens Liam Moffat (141) et Evan Bichon (112) pointent aux 22e et 26e rangs.

Ricker précise que si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous pour Moffat et Bichon, ils connaissent néanmoins une excellente saison.

« Liam et Evan viennent de connaître leurs meilleurs résultats sur le circuit, a-t-elle dit au sujet de la quatrième place de Moffat à Gudauri (Géorgie) et de la septième de Bichon en Autriche. Ils ont beaucoup de vitesse, ils font partie du top 10 en vitesse la plupart du temps. Ils vont vraiment dans la bonne direction. Il ne manque plus qu’aux résultats à démontrer tout le travail effectué et les efforts déployés. »

Le Gatinois Tristan Bell, qui fait partie de l’équipe Next Gen, occupe quant à lui la 55e place grâce à sa 30e place acquise en Autriche la semaine dernière. Le jeune homme de 21 ans ne côtoie pas Grondin quotidiennement, mais il profite grandement de tous les enseignements prodigués par celui qui avait aussi remporté la médaille de bronze de l’épreuve par équipe mixte à Pékin.

« De le voir s’entraîner avec nous, ça nous donne un boost mental et physique, a dit Bell, 33e au Mont-Ste-Anne en 2023. C’est génial de voir la façon dont il travaille les petits points techniques. Ça améliore vraiment mon surf d’avoir quelqu’un d’aussi bon sur l’équipe. Ça te pousse à aller plus loin. »

« Il est un vrai leader, mais il le démontre plus par ses actions que par ses paroles, a dit Ricker de Grondin. Il est professionnel dans tous les aspects. Il cherche toujours à s’améliorer. Dans sa préparation physique, au gym, dans sa nutrition, c’est un vrai modèle pour les autres. […] C’est un leader parce qu’il montre aux autres sur l’équipe comment se gérer et trouver des façons de progresser, d’atteindre le prochain niveau. »

Chez les dames, l’absence d’Audrey McManiman, qui a raté la saison en raison d’une reconstruction ligamentaire du genou, ne s’est pas trop fait sentir au sein de l’équipe. Marieta Odyne (201 points) occupe le 17e rang du classement dominé par la Française Chloé Trespeuch (662). Kennedy Justinen est 20e, à 140 points.

« Audrey sera bientôt de retour sur sa planche et c’est parfait : elle disposera de suffisamment de temps pour reprendre la compétition en décembre prochain, a indiqué Ricker. C’est ça l’objectif, la ramener en santé l’an prochain. »

Les qualifications en vue des courses du week-end auront lieu vendredi à compter de 10 h 30. Les finales de samedi et dimanche se mettront en branle à compter de midi.