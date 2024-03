(Québec) Le Québécois Éliot Grondin a obtenu le feu vert de son équipe médicale et pourra participer à la Coupe du monde de snowboardcross qui se déroulera à Mont Sainte-Anne ce week-end, a annoncé sa représentante par voie de communiqué mardi.

La Presse Canadienne

Grondin devrait d’ailleurs rencontrer les médias à la montagne mercredi, dans le cadre d’un point de presse organisé par Canada Snowboard.

Le planchiste de Sainte-Marie, qui a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve individuelle et le bronze dans celle par équipes mixtes aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, s’est adjugé le globe de cristal en snowboardcross le week-end dernier, après la première de deux étapes de la Coupe du monde à Montafon, en Autriche.

Grondin a cependant été victime d’une vilaine chute au fil d’arrivée en demi-finales, terminant éventuellement au huitième rang de la compétition. Ce résultat, combiné à ses cinq victoires et huit podiums enregistrés au cours de la saison 2024, lui a cependant permis de mettre le grappin sur le précieux trophée.

L’athlète âgé de 22 ans s’est donc absenté de la deuxième épreuve à Montafon, et sa présence à Mont Sainte-Anne ce week-end semblait incertaine. Les doutes se sont toutefois dissipés mardi, et Grondin pourra finalement s’exécuter devant parents et amis.