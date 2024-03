Il a puisé dans ses réserves et a constamment fait l’élastique avec le groupe de tête, mais en terminant 26e du 20 kilomètres style libre départ groupé de la Coupe du monde de ski de fond de Falun, dimanche, en Suède, Antoine Cyr a atteint son objectif de conclure la saison dans les dix premiers du classement final du circuit.

Mathieu Laberge Sportcom

Sous un ciel bleu et un soleil radieux, le Gatinois a trimé dur pour ne concéder que 44,4 secondes au gagnant Johannes Hoesflot Klaebo qui a mené la Norvège à un balayage du podium avec les deuxième et troisième places de Gjoeran Tefre (+0,4 s) et Martin Loewstroem (+2,2 s)

« L’objectif est atteint et je suis super content avec une dixième position au général. C’est fantastique ! » a soutenu le Québécois. « Je me suis accroché le plus possible, mais ç’a été une course assez difficile. Ce n’était pas ma meilleure, mais 26e, ce n’est pas mauvais non plus. »

Cyr met un terme à sa saison avec 1095 points, soit 63 de plus que son plus proche rival, le Suédois Jens Burman, huitième à la course de dimanche. Malgré sa victoire du jour, Johannes Hoesflot Klaebo n’a pas été en mesure de détrôner son compatriote Harald Oestberg Amundsen qui remporte le gros globe de cristal.

La veille, après sa 11e place au 10 kilomètres classique, Cyr était passé de la 11e à la 10eplace du classement général provisoire 2023-2024.

« Les derniers [Canadiens] qui ont fini dans les dix premiers au classement, ce sont Alex [Harvey] et Devon [Kershaw]. Ça goûte donc presque comme une victoire pour le ski de fond canadien. La saison a été difficile avec beaucoup de hauts et de bas. Je suis super content pour l’équipe et elle le mérite beaucoup. Je suis content de lui offrir ça aujourd’hui [dimanche] », a poursuivi l’athlète de 25 ans qui a constamment rappelé le travail de son entourage derrière ce résultat dans son entrevue avec Sportcom.

Et c’est pour cette raison que c’est avec ses proches collaborateurs qu’il célébrait dimanche soir.

Ça prend un village pour élever un champion et c’est un beau cadeau que je peux leur offrir. Antoine Cyr

Pour la suite, Cyr sait ce qu’il voudra : « Un premier podium en Coupe du monde, ça serait pas pire, mais on va continuer à travailler là-dessus et je suis sûr que ça va être atteignable dans les prochaines années. »

Plus tôt en matinée, Liliane Gagnon, de Saint-Ferréol-les-Neiges, s’est classée 53e sur ce même parcours. Elle a fini à près de 4 minutes et demie de la gagnante, l’Américaine Jessica Diggins qui conclut la saison avec le globe de cristal du classement cumulatif, ainsi que celui des épreuves de distance.

À la ligne d’arrivée, Diggins a devancé les Norvégiennes Heidi Weng et Anne Kjersti Kalvaa.