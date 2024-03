(Montréal) Le fondeur Antoine Cyr s’est faufilé jusqu’en finale du sprint classique, mardi, à la Coupe du monde de Drammen, en Norvège. Après deux courses où il a atteint la ronde suivante de justesse, le Gatinois a terminé quatrième de la finale, à seulement 0,44 seconde de son premier podium en Coupe du monde.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

L’étape de Drammen a toujours été significative pour Antoine Cyr. Plus jeune, il regardait cette course avec son père lorsque l’idée de rejoindre l’élite mondiale du ski de fond a vu le jour. Le décor de la ville entourant la piste et l’ambiance nourrie par les encouragements des nombreux partisans avaient charmé le jeune Antoine à l’époque.

« C’est toujours un sprint important pour moi. C’est aussi ici que j’ai atteint les vagues éliminatoires pour la première fois en Coupe du monde, en 2022, a rappelé Antoine Cyr à Sportcom. Plus jeune, je trouvais que c’était un sprint vraiment cool et c’est un peu à ce moment-là que j’ai décidé ce que je voulais faire plus tard. C’est spécial d’y être 15 ans plus tard, aux côtés des meilleurs au monde et de vivre mon rêve de petit gars. »

L’endroit idéal pour remporter une première médaille en Coupe du monde, diront certains. N’empêche, la quatrième place obtenue mardi est loin de le décevoir.

« J’ai bien joué mes cartes et je pense que j’ai bien skié. Le résultat, c’est la cerise sur le sundae. Je suis particulièrement content de ma journée ! Être ici au soleil, en Norvège, le royaume du ski de fond, et de signer un aussi bon résultat, c’est vraiment spécial. »

Trois Norvégiens ont vaincu Cyr en finale. Seul en tête, Johannes Hoesflot Klaebo a mérité la 81e victoire de sa carrière dans le circuit, sa 13e de la saison en individuel. Quand il a regardé derrière lui, il a vu ses compatriotes Haavard Solaas Taugboel (+1,09 seconde) et Even Northung (+1,32 seconde) se départager les médailles d’argent et de bronze.

Deux jours après avoir fini 20e du 50 km classique à Oslo, Antoine Cyr a dû puiser dans ses réserves en prévision de l’épreuve sprint. C’est en terminant 11e des qualifications qu’il a réalisé que la forme était au rendez-vous. Peut-être plus qu’il ne l’aurait pensé.

« Je voulais faire Drammen et c’était dans les plans, mais après un effort comme celui du 50 km, c’est extrêmement difficile. Hier (lundi), j’avais le corps assez magané, mais j’ai été capable de récupérer. C’était le tout pour le tout aux qualifications et je me suis dit si ça passe, tant mieux », a précisé celui qui en était à son 71e départ en Coupe du monde.

Il s’est retrouvé au cœur de deux vagues très relevées par la suite, les plus rapides de chaque ronde, aux quarts de finale, comme aux demi-finales.

À ces deux courses, Cyr a accusé un léger retard en entamant le dernier virage du parcours de 1,2 kilomètre. Il a ensuite pris place dans le couloir de gauche et, d’un ultime effort, a étiré la jambe au fil d’arrivée. La reprise vidéo a été nécessaire pour déterminer le résultat final.

La stratégie lui a valu la deuxième place en quarts de finale, à quelques centimètres près de l’Américain James Schoonmaker. Il a terminé troisième au tour suivant, mais son temps de 2 min 39,35 s lui a permis d’être repêché pour la finale.

« J’avais une bonne tactique et je savais ce que je voulais faire. À Drammen, ça arrive qu’on se fasse bloquer dans le dernier droit parce qu’il y a seulement quatre lignes pour se rendre à l’arrivée. En allant à l’extérieur, j’allais avoir un espace libre pour sprinter et ç’a bien fonctionné aujourd’hui. »

Cette quatrième place égale son meilleur résultat en Coupe du monde. Il avait terminé au pied du podium du 15 km classique à Val di Flemme, au Tour de ski de la saison passée, ainsi qu’au sprint par équipe libre des Championnats du monde, quelques semaines plus tard.

La saison 2023-2024 d’Antoine Cyr en Coupe du monde prendra fin cette fin de semaine à Falun, en Suède. Présentement 11e au classement général avec 959 points, il espère conclure parmi les 10 meilleurs au monde au terme du sprint classique, du 10 km classique et du 20 km libre prévus à l’horaire.