(Sydney) L’équipe canadienne fait fi d’un calendrier impitoyable au Championnat du monde de curling féminin. Les victoires s’accumulent pour le quatuor ottavien mené par Rachel Homan.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Homan et ses coéquipières ont vaincu la Japonaise Miyu Ueno 7-2 et la Turque Dilsat Yildiz 9-5, mercredi, pour porter leur fiche immaculée à 8-0.

La victoire en matinée est survenue après un gain contre la Suissesse Silvana Tirinzoni, la veille en soirée. Celle-ci, qui a suivi une autre victoire contre l’Italienne Stefania Constantini, a mis un terme à une séquence de 42 victoires au Mondial pour Tirinzoni, quatre fois championne du monde en titre.

« C’était une grosse journée, probablement trop de caféine, a déclaré Homan à propos de la journée de mardi. C’était très amusant. »

À leur retour au Centre 200 contre la formation japonaise menée par Ueno, championne du monde junior en 2022, Homan, Tracy Fleury, Emma Miskew et Sarah Wilkes ont mis quelques bouts pour trouver leur rythme.

Une bataille défensive a eu lieu, et le Canada a véritablement pris l’ascendant au huitième bout avec trois points. Ueno a ensuite tenté une double sortie au neuvième, mais a laissé sa pierre en position vulnérable.

Homan en a profité et les deux équipes ont mis un terme au match avant le 10e bout.

« On avait l’impression d’être ici hier soir et d’y revenir ce matin, a commenté Miskew. Parfois, c’est difficile de se lever pour ces matchs, mais on est restées patientes et on s’est assurées de marquer des points lors des bouts importants. »

En soirée, Yildiz et ses partenaires se sont avérées des adversaires coriaces. Elles ont pris les devants 4-3 après le septième bout.

Les Canadiennes ont toutefois terminé le match avec une faible montée pour inscrire cinq points lors du 10e et dernier bout.

Le Canada devra jouer en matinée et en soirée pour un troisième jour consécutif, jeudi.

Dans les autres matchs, Constantini est venue à bout de la Sud-Coréenne Eunji Gim 10-9 en matinée et de la Danoise Madeleine Dupont 8-6 en après-midi. L’Italienne est seule en deuxième position en vertu d’une fiche de 7-1.

La Suisse a glissé au troisième rang avec une défaite de 6-5 contre l’Écossaise Rebecca Morrison. Le Danemark suit, à 6-3, après un gain de 7-1 contre la Néo-Zélandaise Jessica Smith.

Les six meilleures équipes parmi les 13 en lice à la fin de la ronde préliminaire accéderont aux éliminatoires.

Le dernier titre mondial des représentantes de l’unifolié remonte à 2018, lorsque Jennifer Jones a triomphé à North Bay, en Ontario.

Homan a gagné le Mondial de curling féminin à sa dernière participation en 2017, à Pékin, en Chine.