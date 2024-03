(Beaupré) On savait le Globe de cristal acquis, mais Eliot Grondin s’est assuré d’inscrire son nom dans le livre des records du snowboard cross en signant une sixième victoire cette saison lors de la première étape de la Coupe du monde du Mont-Sainte-Anne, samedi.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Cette sixième victoire en une saison lui a permis de se hisser seul au premier rang, rompant l’égalité qu’il partageait avec le Québécois Jasey Jay Anderson et le Français Pierre Vaultier.

La Britannique Charlotte Bankes, gagnante de l’étape féminine, partage cette marque grâce à ses six victoires remportées la saison dernière.

« On va essayer d’en gagner une septième [dimanche], a dit Grondin en réponse aux questions sur le record. Je ne le savais pas. J’ai eu du plaisir tout l’hiver. Ce sont de beaux chiffres, mais ce ne sont pas des trucs auxquels je m’attarde.

« C’est une belle fiche, surtout en ayant manqué une compétition la semaine dernière. Oui, le Globe est déjà acquis, mais je voulais venir ici et dominer le week-end, montrer pourquoi c’est moi qui gagne le globe. On a la moitié du chemin de fait. »

Grondin détenait déjà la marque pour le plus de podiums en snowboard cross après y être monté pour la huitième fois cette saison à Cortina d’Ampezzo, le 9 mars. Son podium de samedi est son neuvième cette saison. Il a terminé deux fois deuxième et une fois troisième.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Eliot Grondin et Cameron Bolton à la ligne d’arrivée

Le Québécois, qui a remporté toutes ses vagues samedi, a gardé le meilleur pour la fin, alors qu’il a mené cette grande finale de bout en bout. Au fil d’arrivée, il a devancé de plusieurs longueurs l’Australien Cameron Bolton et le Tchèque Radek Houser.

« C’était une bonne descente, a analysé le planchiste de Sainte-Marie de Beauce. Dans les vagues aujourd’hui, je prenais tous les meilleurs au départ chaque fois. Non, je ne gagnais pas les départs, mais je savais ce qu’il fallait faire pour les rattraper et finir le premier en bas. »

Le Canadien Evan Bichon a pris la quatrième place de cette grande finale, inscrivant du même coup son meilleur résultat en carrière après sa septième place acquise à Montafon, en Autriche, la semaine dernière.

« C’était super ! Réussir mon meilleur résultat à la maison, je ne pouvais demander mieux, a dit le Britanno-Colombien. Quelle journée pour Eliot et moi !

« [En finale], je voulais faire ce que j’ai fait toute la journée : me cacher à l’arrière et profiter de l’aspiration dans la dernière ligne droite. J’ai quitté juste un peu trop tôt la zone d’aspiration. »

Liam Moffatt, l’autre Canadien en lice samedi, a été éliminé en huitièmes de finale et a terminé l’épreuve au 19e rang.

Bolton s’est hissé en troisième place du classement général avec 472 points. L’Autrichien Alessandro Hämmerle, sixième de l’épreuve, est assuré d’être vice-champion du monde avec 588 points. Grondin est loin devant, à 852 points.

Bichon (162) et Moffatt (155) occupent les 20e et 21e places.

Devant Kingsbury

Grondin a signé cette victoire historique devant un autre détenteur de record mondial : le bosseur Mikaël Kingsbury, venu sur place pour encourager son ami ce week-end.

« Je suis très proche d’Eliot. On a un peu la même équipe autour de nous et on se parle souvent en cours de saison, a dit l’homme aux 26 globes de cristal et 90 victoires en Coupes du monde. Ça adonnait bien pour moi à mon premier week-end de congé à la maison de venir l’encourager. Habituellement, c’est moi qui participe aux Coupes du monde et ça fait bien longtemps que je ne suis pas allé voir un évènement, et je suis bien heureux d’être juste là comme spectateur.

« Il me fait beaucoup penser à moi plus jeune. Ce sont deux sports différents, mais la préparation mentale et physique, tout ce qui vient avec le sport, c’est semblable. […] Je veux aussi être là comme mentor pour lui. »

Bankes de nouveau au sommet

Charlotte Bankes a répété son exploit de l’an dernier en remportant la première course du Mont-Sainte-Anne. La Britannique a connu toute une finale, profitant de l’aspiration créée par ses compétitrices – et de son expérience – pour les coiffer dans la dernière ligne droite.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Charlotte Bankes (au centre), Chloé Trespeuch (à gauche) et Léa Casta

« Je savais que le départ n’était pas primordial, qu’il fallait générer suffisamment de vitesse pour être dans le coup, a expliqué Bankes dans un français absolument impeccable. Il fallait construire sa course. J’ai réussi à garder de la place pour pouvoir bâtir. C’était l’objectif de bâtir avec ces deux dernières courses. »

Elle a franchi le fil devant les Françaises Chloé Trespeuch, meneuse au classement général, et Léa Casta, qui avait dominé les qualifications. L’Australienne Josie Baff a terminé quatrième.

Cette victoire de Bankes fait en sorte qu’elle est la seule qui pourrait techniquement empêcher Trespeuch de mettre la main sur un premier globe de cristal. Il faudrait toutefois que la Française connaisse une journée absolument catastrophique dimanche, car elle détient une avance de 85 points devant Bankes, 742 contre 657.

« Non, je suis trop loin, a admis Bankes, détentrice des deux derniers Globes. On a eu une saison compliquée, mais je suis contente de décrocher des victoires. Ça fait toujours plaisir et c’est pour ça qu’on fait des courses. Ce sera encore le cas demain : construire ma course sans penser au résultat. »

Aucune Canadienne n’avait réussi à se qualifier pour les rondes éliminatoires. Meryeta O’Dine avait été la meilleure du groupe avec une 17e place vendredi. Elle pointe au 16e rang du classement général, à 217 points.

Ce dimanche, les qualifications seront disputées par vagues, ajoutant une ronde à la séance, qui se mettra en branle sur le coup de midi.