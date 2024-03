William Dandjinou a bataillé jusqu’à la toute dernière seconde de la finale du 1000 m aux Championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste à Rotterdam, aux Pays-Bas, dimanche.

Sa ténacité aura été récompensée puisqu’il a franchi la ligne d’arrivée au premier rang, devenant du même coup champion du monde à sa toute première présence aux Mondiaux seniors.

Dandjinou ne s’est pas laissé abattre par sa déception du 1500 m de la veille, où il a été disqualifié en demi-finale, alors que ses attentes étaient grandes, car il a terminé la saison des Coupes du monde au sommet du classement de cette distance.

Le Montréalais s’est positionné en tête de la course dès le premier virage en finale, mais il a dû composer avec les attaques des Sud-Coréens Ji Won Park et Daeheon Hwang tout juste derrière lui.

Ces derniers ont réussi à devancer le Québécois à la mi-course, mais ils sont ensuite entrés en collision l’un avec l’autre, ouvrant toute grande la voie au Québécois.

Le patineur de 22 ans a résisté à la poussée des Italiens Pietro Sighel et Luca Spechenhauser au dernier tour pour remporter la médaille d’or.

PHOTO PIROSCHKA VAN DE WOUW, REUTERS De gauche à droite : Pietro Sighel, William Dandjinou et Luca Spechenhauser sur le podium

« Je ne voulais pas avoir de trop grandes attentes, mais je voulais avoir de bons résultats. Ça ne s’est pas super bien passé au 1500 m [samedi]. Je suis très fier de moi et de la façon dont j’ai rebondi [dimanche] », a indiqué Dandjinou.

« Ma stratégie était de prendre les devants dès le début, car c’est là où je me sens le plus à l’aise. Il y a eu une belle bataille, mais j’ai eu assez d’espace pour accélérer lors de l’accrochage entre les Sud-Coréens. Je n’ai pas regardé derrière ensuite », a poursuivi le champion du monde.

Ce n’était pas une course parfaite, mais c’était certainement une course incroyable. William Dandjinou

Sur cette même distance, Steven Dubois a pris le premier rang de la finale B. De son côté, Pascal Dion a été freiné en quart de finale.

Dandjinou est le deuxième athlète du Canada à remporter un titre mondial à Rotterdam après Kim Boutin, championne du monde au 500 m, samedi.

Une autre médaille pour Kim Boutin

Du côté féminin, Kim Boutin, Danaé Blais, Rikki Doak et Renee Marie Steenge ont remporté la quatrième médaille canadienne du week-end à Rotterdam, en terminant troisièmes de la finale du relais féminin, dimanche.

Les choses se sont animées à la mi-course. La circulation était lourde à l’avant du peloton, ce qui a forcé Blais à patiner à l’intérieur des blocs après avoir pris le relais d’une coéquipière. Blais a toutefois laissé passer toutes ses adversaires afin d’éviter une disqualification.

PHOTO PIROSCHKA VAN DE WOUW, REUTERS Danaé Blais devant Kristen Santos

« Le règlement dit que tu peux passer à l’intérieur des blocs si c’est dangereux. Il y avait un risque de collision à cause d’un dépassement des Néerlandaises. Comme ça n’a pas affecté positivement notre positionnement, les juges ne nous ont pas pénalisées », a expliqué Blais.

Quelques tours plus tard, Boutin a chuté après une collision avec une patineuse américaine qui venait de donner le relais à sa coéquipière. Renee Marie Steenge a toutefois été très rapide pour aller prendre le relais et poursuivre la course.

Les Canadiennes ont ensuite profité d’une chute d’une patineuse sud-coréenne dans le dernier tour pour revenir de l’arrière et se faufiler jusqu’à la troisième marche du podium.

« C’est incroyable, on a travaillé fort toute l’année pour ce moment-là. Ça fait plaisir de se retrouver sur le podium », a indiqué Danaé Blais.

Ce n’est peut-être pas la médaille qu’on souhaitait, mais on va la prendre, surtout aux Mondiaux. Danaé Blais

« Il y a eu pas mal d’action ! On voulait demeurer calmes. On était prêtes pour faire une bonne course et une troisième place, c’est un peu ce qu’on a fait durant la saison. Je suis très heureuse de cette deuxième médaille cette fin de semaine, les étoiles étaient bien alignées, je pense », a ajouté Boutin.

Les Néerlandaises ont terminé au premier rang, devant les Américaines.

En action au 1000 m féminin, Boutin a atteint les demi-finales, où elle s’est classée quatrième de sa vague. La Québécoise n’a pas pris le départ de la finale B à laquelle elle s’était qualifiée. Blais a de son côté atteint les quarts de finale sur cette distance.

Pascal Dion, Jordan Pierre-Gilles, Courtney Sarault et Renee Marie Steenge ont quant à eux représenté le Canada au relais mixte, terminant au premier rang de la finale B. Ils ont devancé les Polonais et les Belges, alors que les Chinois se sont imposés dans la finale A.