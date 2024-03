Coupe du monde de ski alpin Federica Brignone gagne le slalom géant d’Are

(Are) L’Italienne Federica Brignone a profité d’une excellente deuxième descente pour remporter l’avant-dernière épreuve de slalom géant de la saison en Coupe du monde, samedi à Are, et ainsi rester en lice pour le titre de la discipline.