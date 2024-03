PHOTO ALASTAIR GRANT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Miami) Simona Halep effectuera son retour à la compétition au tournoi de Miami plus tard ce mois-ci, après avoir remporté sa cause en appel de sa suspension imposée pour dopage sportif qui a vu sa peine être réduite de quatre ans à neuf mois.

« J’aimerais remercier le tournoi de m’offrir cette opportunité, et j’ai très hâte d’être de retour sur le terrain pour jouer, a déclaré la détentrice de deux titres du Grand Chelem en carrière et ex-no 1 mondiale sur ses réseaux sociaux jeudi. On se voit bientôt ! »

La Roumaine âgée de 32 ans a obtenu la permission de reprendre sa carrière sportive à la suite d’une décision favorable du Tribunal arbitral du sport (TAS) mardi.

Elle avait reçu un test positif à une substance interdite aux Internationaux des États-Unis en 2022 et n’avait pas joué sur le circuit depuis ce temps. Halep a toujours nié avoir commis un méfait et a maintenu qu’elle avait ingéré un supplément alimentaire contaminé.

« Bien que le comité du TAS ait relevé que Mme Halep avait fait preuve d’une certaine négligence menant à l’obtention d’un test positif, notamment dans sa manipulation du supplément Keto MCT, celui-ci a déterminé qu’elle n’était pas responsable de ce méfait ou de cette négligence », pouvait-on lire dans le verdict du comité de trois juges du TAS.

Halep a remporté les Internationaux de France en 2018 ainsi que Wimbledon en 2019.