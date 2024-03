Simona Halep gagne sa cause et peut reprendre sa carrière

(Lausanne) La Roumaine Simona Halep a eu gain de cause après avoir contesté sa suspension pour dopage sportif devant le plus haut tribunal sportif au monde, mardi, ce qui signifie qu’elle pourra reprendre dès maintenant sa carrière de joueuse de tennis professionnelle.

Associated Press

Le Tribunal arbitral du Sport (TAS) a indiqué que ses juges avaient accepté en partie le plaidoyer de la détentrice de deux titres du Grand Chelem en carrière, réduisant du même coup sa suspension de quatre ans à neuf mois. Cette sanction a été appliquée de manière rétroactive, ce qui signifie qu’elle est arrivée à échéance en juillet dernier.

Les trois juges ont déterminé qu’Halep « a démontré, en soutenant un doute raisonnable », que son test positif à une substance interdite « avait été obtenu à la suite de l’ingestion d’un supplément contaminé ».

Les magistrats ont aussi accordé 20 000 francs suisses (30 744 $) en dommages et intérêts à Halep, un montant qui sera versé par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA). Cette organisation est notamment responsable d’avoir poursuivi la Roumaine et d’avoir demandé une suspension de six ans devant le TAS.

Halep n’a pas participé à un match professionnel depuis les Internationaux des États-Unis en 2022, où elle a reçu un test positif au roxadustat, un médicament qui constitue une alternative aux agents stimulant l’érythropoïèse.

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Simona Halep

Elle devait être suspendue jusqu’en octobre 2026, soit jusqu’à ce qu’elle ait 35 ans.

L’ITIA avait suspendu Halep l’an dernier à la suite d’une enquête qui avait été prolongée en raison d’irrégularités relevées dans son passeport biologique — un fichier qui peut relever des niveaux inhabituels dans le système sanguin sur plusieurs années.

L’ex-no 1 mondiale a toujours nié avoir commis un méfait et a maintenu qu’elle avait ingéré un supplément alimentaire contaminé. Les athlètes doivent identifier, hors de tout doute raisonnable, la source de la contamination afin de prouver qu’ils ne sont pas responsables du test positif.

« Bien que le comité du TAS ait relevé que Mme Halep avait fait preuve d’une certaine négligence menant à l’obtention d’un test positif, notamment dans sa manipulation du supplément Keto MCT, celui-ci a déterminé qu’elle n’était pas responsable de ce méfait ou de cette négligence », pouvait-on lire dans le verdict.

Halep a contesté sa suspension devant le TAS et a participé aux procédures qui se sont étalées sur trois jours, à huis clos, il y a un mois à Lausanne.

Elle a remporté les Internationaux de France en 2018 ainsi que Wimbledon en 2019.