La Coupe Hopman annulée à cause des Jeux de Paris

(Londres) La Coupe Hopman qui devait avoir lieu en France a été annulée, mardi, afin d’éviter un conflit logistique avec les Jeux olympiques de Paris.

Associated Press

Ce tournoi de tennis par équipe mixte devait se dérouler à Nice à la fin du mois de juillet. Le tournoi de tennis olympique aura lieu à Roland-Garros du 27 juillet au 4 août.

La Coupe Hopman sera de retour en 2025, a précisé la Fédération internationale de tennis (ITF).

« Les joueurs qui s’étaient inscrits au tournoi de cette année (à Nice) ont été informés de la décision, et nous avons déjà hâte de les revoir sur la Côte d’Azur l’an prochain », a déclaré le président de l’ITF David Haggerty.

La Coupe Hopman, baptisée en l’honneur du légendaire tennisman australien Harry Hopman, a été présentée pour la première fois en 1989, et elle fut disputée annuellement jusqu’en 2020. Cette compétition a été relancée l’année dernière en France, et elle a été remportée par les Croates Donna Vekic et Borna Coric.