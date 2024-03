Le Québécois Éliot Grondin est monté sur le podium pour la sixième fois en autant d’occasions depuis le début de la saison, y décrochant la médaille d’argent, samedi, à la Coupe du monde de snowboard cross à Sierra Nevada, en Espagne.

louis-michel lelievre Sportcom

Les conditions météorologiques ont volé la vedette lors de la journée. La compétition a dû être mise sur pause à plusieurs reprises en raison de la mauvaise visibilité sur le parcours. Grondin a craint pour sa sécurité et celle des autres athlètes.

« On ne voyait rien ! » a rapidement lancé Éliot Grondin en visioconférence. « C’était assez horrible et je ne pense pas que la compétition aurait dû avoir lieu. C’était mieux en grande finale, mais avant ça, dans la dernière ligne droite, on n’avait aucune idée d’où on allait », a-t-il poursuivi.

« On allait probablement encore plus vite qu’en qualification, c’est difficile d’aller à 80 km/h vers un saut, sans savoir exactement où il est. Il y avait du vent aussi, ce qui enlevait beaucoup de neige du parcours qui devenait extrêmement dur. »

Grondin a terminé au deuxième rang d’une finale relevée où il n’a été devancé que par l’Allemand Leon Ulbricht, qui récolte de son côté la première victoire de sa carrière en Coupe du monde.

Ulbricht a pris les devants dès la première section du parcours, suivi de près par Grondin. L’Allemand a profité de la bataille entre Grondin, l’Américain Jake Vedder et l’Espagnol Lucas Eguibar, qui semblaient tous s’étudier, afin d’accentuer son avance.

Ulbricht a finalement résisté à toutes les attaques du Québécois jusqu’à la toute dernière seconde alors que la reprise a été nécessaire pour départager les deux hommes au fil d’arrivée.

« Je voulais surtout finir la course en un seul morceau. Ulbricht a fait une course presque parfaite, il a fait une erreur dans le bas du parcours où j’ai pu le rattraper, mais sinon, il aurait été tout seul jusqu’à la fin. Je suis encore sur le podium, je ne peux pas être déçu de ma journée », a expliqué l’athlète de Sainte-Marie-de-Beauce.

Jake Vedder a accompagné Ulbricht et Grondin sur le podium.

Tristan Bell a pris le 59e rang lors des qualifications présentées vendredi.

Grondin demeure au sommet du classement général provisoire avec 540 points après cette étape. Une deuxième épreuve de snowboard cross est au programme dimanche, au même endroit. Les conditions météorologiques ne devraient toutefois pas être plus belles que celles connues samedi.

« Demain [dimanche], c’est censé être encore pire. On espère que l’organisation va nous écouter cette fois. Au moins, il n’y a pas eu de blessés aujourd’hui, mais ça aurait pu mal tourner. Ce n’était pas sécuritaire, on ne veut pas revivre ça », a-t-il conclu.