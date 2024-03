(Montréal) La Québécoise Pamela Ware a vite chassé la noirceur en se prouvant que sa contre-performance aux Mondiaux aquatiques à Doha le mois dernier n’était qu’une erreur de parcours.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

La plongeuse âgée de 31 ans a terminé en cinquième position lors de la finale de l’épreuve au tremplin de 3 m, samedi à la Coupe du monde de plongeon de Montréal.

Ware, de Greenfield Park, avait complètement raté un saut lors de l’épreuve synchronisée aux Mondiaux aquatiques, reléguant le Canada au 15e rang et le privant d’une place de quota dans l’épreuve aux Jeux olympiques de Paris l’été prochain. Elle avait ensuite pris le 25e rang lors de l’épreuve individuelle.

Samedi, Ware a obtenu son meilleur score du jour lorsqu’elle a effectué le même plongeon qu’elle avait raté à Doha lors des Mondiaux.

« Ce n’est pas le plongeon qui me stresse, c’est le saut d’appel, a expliqué Ware. Ça doit faire 15 ans que je fais les mêmes plongeons et je sais comment les faire. Par contre, je suis moins stable lors du saut d’appel. Je travaille fort pour retrouver la stabilité que j’avais auparavant.

« Lors de mon premier saut d’appel de la journée, qui était mon deuxième plongeon, j’étais stressée, a-t-elle reconnu. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Ç’a bien été, donc les deux autres, j’avais zéro stress. »

Ware a toutefois reconnu que les émotions avaient été encore plus fortes lors des préliminaires, jeudi, quand elle avait tenté un premier plongeon avec un saut d’appel.

« Quand je suis embarquée sur le tremplin, j’entendais mon cœur battre, je tremblais. J’avais envie de vomir tellement j’étais stressée, a-t-elle reconnu. Mais après chaque saut d’appel, je ressentais de moins en moins de stress et ç’a été la même chose aujourd’hui. »

La situation de Ware après Doha était d’autant plus inquiétante qu’elle avait connu un traumatisme semblable en ratant un plongeon lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Elle avait pris une longue pause du sport avant de recommencer à connaître du succès sur la scène internationale l’été dernier.

Cette fois-ci, elle a su chasser rapidement le nuage noir au-dessus de sa tête.

« Après la compétition à Doha, j’ai travaillé très fort pour ne pas tomber dans le trou où j’étais après Tokyo, a-t-elle souligné. Je n’avais pas un an pour me préparer. J’avais deux semaines. C’est donc un gros poids qui est tombé de mes épaules aujourd’hui.

« J’ai eu beaucoup de conversations avec mon entraîneur, a ajouté Ware. Nous avions travaillé ensemble après Tokyo et il savait comment me ramener à la réalité et ne pas me laisser trop tomber. »

Ware était donc très heureuse samedi, après avoir finalement obtenu un score cumulatif de 339,75 pour ses cinq sauts.

La Chinoise Yiwen Chen a triomphé avec un score de 395,60. L’Américaine Sarah Bacon a obtenu l’argent grâce à un pointage de 356,40. La Chinoise Yani Chang a complété le podium grâce à ses 344,40 points.

Aimee Wilson, de Calgary, a pris le 12e et dernier rang de la finale avec une note cumulative de 248,85.

McKay et Miller au pied du podium

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Kate Miller et Caeli McKay

Les Canadiennes Caeli McKay et Kate Miller ont terminé au pied du podium à l’épreuve synchronisée à la plateforme de 10 m, plus tôt samedi.

McKay, une Montréalaise d’adoption, et Miller, d’Ottawa, étaient en position de podium jusqu’à leur quatrième de cinq sauts. McKay a alors légèrement raté son triple périlleux arrière en position groupée – le saut le plus difficile de la compétition. Elles ont alors glissé au cinquième rang, avant de remonter au quatrième rang grâce à leur dernier plongeon.

« Ce sont des émotions mitigées. Nous avons réussi quatre très bons plongeons, […] et j’en ai raté un, a souligné McKay, la plus expérimentée du duo, à 24 ans. C’est frustrant et je peux analyser mon saut. C’est comme ça le plongeon, ça ne se passe pas toujours comme vous l’espérez. »

Les Canadiennes ont récolté un total de 287,91 points.

Les Chinoises Yuxi Chen et Hongchan Quan ont dominé la compétition avec une récolte de 368,82 points. Elles ont été accompagnées sur le podium par les Britanniques Andrea Spendolini Sirieix et Lois Toulson (301,14) et les Mexicaines Gabriela Agúndez Garcia et Alejandra Orozco Loza (297,84).

Plus tard samedi, on présentait également les finales de l’épreuve masculine à la plateforme de 10 m.

En début de journée, les Chinois Daoyi Long et Zongyuan Wang ont gagné l’épreuve synchronisée masculine au tremplin de 3 m, devant les Britanniques Anthony Harding et Jack Laugher et les Mexicains Rodrigo Diego López et Osmar Olvera Ibarra. Aucun Canadien ne participait à cette épreuve.