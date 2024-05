PHOTO THIBAULT CAMUS, ASSOCIATED PRESS

Auger-Aliassime, Fernandez et Shapovalov passent au troisième tour

(Paris) Les Québécois Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez ont dû être patients, mais ils sont finalement parvenus à se qualifier pour le troisième tour des Internationaux de tennis de France jeudi.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime a fait fi des nombreuses interruptions qui ont été provoquées par la pluie sur le court no 9 avant de prendre la mesure de l’Allemand Henri Squire 6-4, 4-6, 6-3 et 6-2 au bout de deux heures et 36 minutes de jeu au deuxième tour.

Le Québécois, la 21e tête de série du tournoi, aura rendez-vous au troisième tour avec le vainqueur du duel entre l’Américain Ben Shelton, 15e tête de série, et le Japonais Kei Nishikori – celui qui a éliminé le Montréalais Gabriel Diallo dès le premier tour, en lever de rideau du tournoi dimanche.

Auger-Aliassime a été rejoint quelques minutes plus tard par sa compatriote Fernandez, 31e tête de série, qui a défait la Chinoise Xiyu Wang 6-3, 6-4 en une heure et 24 minutes.

PHOTO THIBAULT CAMUS, ASSOCIATED PRESS Leylah Annie Fernandez

La Québécoise âgée de 21 ans aura rendez-vous au troisième tour avec la Tunisienne Ons Jabeur, tombeuse de la Colombienne Camila Osorio 6-3, 1-6 et 6-3 au deuxième tour mercredi.

Fernandez tentera alors de prendre sa revanche contre Jabeur, qui l’avait battue 7-5, 2-6 et 6-4 en seizièmes de finale de l’Omnium de Madrid le mois dernier.

L’Ontarien Denis Shapovalov a aussi accédé au troisième tour après avoir disposé de l’Américain Frances Tiafoe 6-7 (4), 6-4, 6-2 et 6-4. Shapovalov, 118e raquette mondiale, croisera le fer au prochain tour avec le Polonais Hubert Hurkacz, huitième tête de série, qui a disposé de l’Américain Brandon Nakashima 6-7 (2), 6-1, 6-3 et 7-6 (5) plus tôt pendant la journée.

De son côté, l’Ontarienne Bianca Andreescu aura rendez-vous en fin de programme avec la Russe Anna Kalinskaya, 23e tête de série. Andreescu, la championne des Internationaux de tennis des États-Unis en 2019, a battu l’Espagnole Sara Sorribes Tormo 7-5, 6-1 au premier tour.

Il s’agissait alors de sa première victoire en 10 mois, puisqu’elle n’avait pas disputé de rencontre depuis sa blessure au dos subie à l’Omnium Banque Nationale de Montréal en août dernier. Andreescu, 228e au monde, a d’ailleurs accédé au tableau principal à Paris en vertu de son classement protégé.