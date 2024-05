PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Le Québécois Gabriel Diallo est venu de l’arrière, mais il s’est tout de même incliné en cinq manches de 7-5, 7-6 (3), 3-6, 1-6, 7-5 face au Japonais Kei Nishikori, dimanche, lors de la première ronde du tournoi de Roland-Garros.

La Presse Canadienne

Diallo a réussi 14 as et il a commis six doubles fautes lors de ce long affrontement. Il a réussi huit bris en 14 tentatives.

Diallo a inscrit 10 as et seulement une double faute lors des trois dernières manches, trouvant son rythme après avoir perdu le bris d’égalité du deuxième set.

Nishikori a réussi un as et il a commis deux doubles fautes. Le Japonais a obtenu six bris en 18 occasions.

Diallo était le seul Canadien à disputer un match lors de la première journée de ce tournoi majeur en France.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime et l’Ontarien Denis Shapovalov seront en action lundi, tout comme la Québécoise Leylah Fernandez et l’Ontarienne Bianca Andreescu.