Calendrier prolongé et tableau élargi en 2025

L’Omnium Banque Nationale prendra de l’expansion l’an prochain. L’organisation a annoncé mercredi que dès 2025, le calendrier du tournoi serait prolongé et que son tableau principal serait élargi.

Ainsi, tant à Montréal qu’à Toronto, la compétition s’étalera désormais sur 12 jours, tandis que le tableau principal passera de 56 à 96 joueurs. Quatre séances y seront ajoutées, dont un tour supplémentaire.

Un tableau de qualification d’une journée comptant 32 joueurs sera mis en place au préalable le samedi 26 juillet. Les activités du tableau principal s’amorceront le lendemain.

Les quarts de finale s’étaleront sur deux jours, les 4 et 5 août, et ne se dérouleront qu’en soirée. Les deux demi-finales se tiendront pour leur part en une seule séance de soirée, le 6 août. Enfin, les finales masculine et féminine seront disputées le jeudi 7 août.

La compétition en double est elle aussi élargie, alors que le tableau passe de 28 à 32 équipes.

Dans un communiqué publié mercredi, l’organisation fait valoir qu’en adoptant un tel calendrier, l’évènement « se joindra ainsi à un groupe d’élite de six tournois mixtes prolongés sur les circuits WTA et ATP ».

« Grâce à cet élargissement du format, l’Omnium Banque Nationale se rapproche du format d’un tournoi du Grand Chelem, ce qui aura un effet positif sur les athlètes et les partisans. Il offrira aussi aux villes de Montréal et de Toronto l’occasion de jouir d’une visibilité encore plus grande pour rayonner sur la scène internationale », s’est réjouie Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium de Montréal.

Notons enfin que le format de 12 jours sera en vigueur uniquement lors des années non olympiques. Lorsque des Jeux auront lieu la même année, le tournoi sera ramené à sept jours.