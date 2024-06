Wimbledon versera un montant record de 87 millions en bourses

(Londres) La cagnotte totale du tournoi de Wimbledon atteindra un record de 50 millions de livres sterling (87,8 millions de dollars), et les champions des tableaux de simple masculin et féminin obtiendront chacun 2,7 millions de livres sterling (4,75 millions de dollars), ont annoncé les dirigeants du All England Club lors de leur disponibilité médiatique annuelle jeudi.