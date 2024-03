Le Québécois Cédric Fofana n’a pas pu s’empêcher d’y aller d’un jeu de mots facile après s’être qualifié pour la finale d’une épreuve individuelle en Coupe du monde de plongeon pour une première fois en carrière.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

« Comme on dit, c’est un tremplin pour le futur », s’est exclamé le plongeur âgé de 20 ans.

Fofana a obtenu une note cumulative de 387,75 lors des préliminaires au tremplin de 3 mètres, vendredi au Parc olympique de Montréal. Il a ainsi pris le 10e rang, alors que les 12 premiers plongeurs accédaient à la finale, qui sera présentée dimanche.

« Je suis très content de ce que j’ai accompli, a dit Fofana. Je suis vraiment fier de m’être qualifié pour la finale face aux meilleurs au monde.

« Ce n’était pas nécessairement mes meilleurs plongeons, mais d’avoir gardé un écart de points pas trop grand entre mes sauts m’a permis de me qualifier. »

Son compatriote Bryden Hattie, de Victoria, en Colombie-Britannique, s’est tout juste retrouvé du mauvais côté du couperet, en 13e place avec un score de 375,90.

Fofana s’était contenté du 34e rang dans la même épreuve, le mois dernier aux Championnats mondiaux aquatiques, à Doha, au Qatar. Cette contre-performance a privé le Canada d’une place aux Jeux olympiques de Paris cet été.

« Quand je suis revenu de Doha, j’ai repris l’entraînement dès le lendemain », a raconté Fofana, qui avait pris le 29e rang aux Jeux de Tokyo en 2021 à sa première compétition internationale d’envergure en carrière.

« Le mental a aidé aujourd’hui, mais je vois que tout le travail derrière commence à payer », a-t-il ajouté.

Vendredi, Fofana a réussi son deuxième meilleur score en carrière sur la scène internationale. Il avait obtenu un pointage cumulatif de 393,65 en 2021 lors d’un Grand Prix de plongeon virtuel regroupant des plongeurs du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Slovaquie. Ce score lui avait alors valu l’or.

« Je pense que je me sentais plus calme que d’habitude, a dit Fofana. J’ai essayé de ne pas trop me laisser décourager, de ne pas trop regarder les autres, parce qu’ils plongeaient vraiment bien aussi. De garder un écart entre moi et les autres, ça m’a aidé à me concentrer sur ma performance. »

Le Chinois Zongyuan Wang a dominé les préliminaires, vendredi, avec un score de 522,15. Le Mexicain Osmar Olvera Ibarra (470,95) et le Chinois Jiuyuan Zheng (453,40) ont complété le top 3.

Les préliminaires de l’épreuve individuelle féminine à la plateforme de 10 mètres étaient aussi à l’horaire vendredi. En fin d’après-midi, on présentera également la finale de l’épreuve mixte par équipes.