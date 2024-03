L’épreuve de sauts par équipe était un peu le cheval blanc, cette fin de semaine, à la Coupe du monde de plongeon de Montréal. Elle fait exception, peu de gens l’ont déjà vu et elle est difficile à dompter.

En plus, le quatuor canadien envoyé dans l’arène pour défendre l’unifolié était formé de trois plongeurs qui en étaient à leur première expérience en coupe du monde. Éloise Bélanger, Amélie-Laura Jasmin, Benjamin Tessier et le plus expérimenté du groupe, Cédric Fofana, 20 ans, ont pris la cinquième position à la finale de vendredi soir.

L’année dernière, le Canada avait sorti l’artillerie lourde pour cette épreuve à la maison. Pamela Ware, Caeli McKay, Bryden Hattie et Nathan Zsombor-Murray avaient remporté la médaille d’argent.

« L’épreuve par équipe, c’est un peu l’épreuve bonbon, dans le sens où ce ne sont pas nos épreuves individuelles, ce ne sont pas les mêmes épreuves qu’à l’habitude. Donc, on approche ça avec le désir de s’amuser un peu plus. C’est de profiter de l’opportunité de le faire », a affirmé Bélanger après la compétition, sur le bord de la piscine du stade olympique.

L’épreuve est composée de six sauts. Deux au trois mètres, un effectué par une plongeuse et l’autre par un plongeur. Suivi d’un saut synchronisé mixte du même tremplin. Puis, même ordre de la plateforme de 10 mètres.

« Dès qu’on a su qu’on allait faire la coupe du monde, ici, à Montréal, on s’était dit que ce serait vraiment le fun de faire l’évènement par équipe. De le faire ensemble », a poursuivi Bélanger en parlant de ses trois coéquipiers, tous membres du club CAMO, à Montréal.

Le sort des Canadiens était prometteur après les sauts individuels du tremplin de trois mètres. Jasmin, a inscrit un pointage de 61,50. Ensuite, Fofana, avec une excellente exécution sur le saut le plus difficile de la journée, a mérité 81,60 points.

Le Canada était en troisième position provisoire. Ça s’est cependant envenimé lors du saut à deux. Une fois au bout du tremplin, Fofana a pris son envol un peu après sa coéquipière, rendant leur saut désynchronisé.

« Il fallait aussi être en même temps dans les bonds du départ, a expliqué Fofana.

Puis, Jasmin d’ajouter : « On a une différence de grandeur aussi. Il faut savoir se jauger. On est quand même entré dans l’eau en même temps. »

Les juges leur ont accordé 40,50, les reléguant au sixième rang provisoire.

« Individuellement, on a fait un très bon travail. Le synchro, c’est sûr qu’on ne l’a pas vraiment pratiqué tout le monde ensemble. Je suis quand même satisfait de ce qu’on a fait aujourd’hui », a renchéri Fofana.

D’après Jasmin, ils avaient pratiqué le saut synchronisé « deux ou trois fois maximum » au cours des deux dernières semaines.

L’histoire a pratiquement été la même pour leurs deux coéquipiers de la plateforme de 10 mètres. Deux tentatives réussies en individuel, suffisantes pour gagner une place au classement provisoire, mais des lacunes en duo empêchant l’équipe de progresser au classement.

« La difficulté qu’on a eue, c’était d’être en même temps, a justifié Tessier. Je suis un peu plus fort qu’elle [Bélanger]. Donc, essayer d’arriver en même temps, arriver à sauter et faire les mouvements en même temps, c’est ce qui est très difficile pour nous. »

L’équipe locale a dû se contenter du cinquième rang, dans une épreuve qui même si moins bien préparée, n’a pas été « vu comme une corvée », a précisé Fofana.

« C’est sûr qu’on aurait aimé réussir quand même. On est déçus, parce qu’on n’a pas réussi le synchro, mais on est moins déçus que si on avait raté l’individuel », a lancé celui qui sera de la finale du trois mètres dimanche et qui chantonnait Ces soirées-là avant que ne débutent les entrevues.

La Chine, la Grande-Bretagne et l’Australie ont garni le podium dans cet ordre.

Trois Canadiens passent en finale

En matinée, les amateurs ont pu assister à deux épreuves de qualifications.

Fofana a pris le 10e rang au saut de trois mètres, tandis que son coéquipier Bryden Hattie a dû se contenter de la 13e place, à 9,75 points d’une qualification pour la finale. Les 12 mieux classés obtenaient leur billet pour dimanche.

Chez les femmes, à l’épreuve du 10 mètres, Caeli McKay, la favorite chez les Canadiennes, a bien fait en terminant au troisième rang. Kate Miller, classée 10e, est l’autre Canadienne a s’être qualifiée.

La Québécoise Éloïse Bélanger a terminé en avant-dernière position de sa vague, en 16e position.