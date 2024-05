(Hamilton) Si les golfeurs étaient départagés par le nombre de partisans qui les encouragent sur le terrain, Nick Taylor, Taylor Pendrith, et Rory McIlroy seraient parmi les meneurs à l’Omnium canadien RBC.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

C’est toutefois l’Anglais David Skinns qui avait un coup d’avance en tête du classement au terme de la première ronde de ce tournoi de la PGA, jeudi. Il a signé une carte de 62 (moins-8) en après-midi.

Ses efforts lors des derniers trous ont été suivis par une fraction des spectateurs qui s’étaient présentés plus tôt dans la journée pour suivre le groupe de renom composé de Taylor, Pendrith et McIlroy, même si le trio a obtenu des pointages plus élevés que Skinns, ou que Sam Burns et Sean O’Hair, deuxièmes à moins-7.

« Habituellement, le jeudi matin, pour moi, il n’y a pas beaucoup de monde, a déclaré Taylor, originaire d’Abbotsford, en Colombie-Britannique. L’énergie était élevée, ce qui était génial, ça fait monter l’adrénaline, ce qui est amusant si tôt le matin. Ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous devez faire.

« Malheureusement, ça ne s’est pas passé comme je le souhaitais, mais le public a été incroyable. »

Skinns et l’Écossais Robert MacIntyre ont grimpé au classement dans l’après-midi pour rejoindre Burns et O’Hair, qui avaient trois coups d’avance après la première vague de la ronde. MacIntyre a effectué 64 coups (-6) pour prendre seul la possession de la quatrième place après 18 trous.

Même s’ils ont évité les bogueys, Skinns et MacIntyre n’étaient suivis que par peu de partisans puisque plusieurs d’entre eux sont partis après le parcours matinal de Taylor, Pendrith et McIlroy.

Taylor et Pendrith, de Richmond Hill, en Ontario, sont les deux meilleurs Canadiens du circuit de la PGA, classés respectivement 32e et 33e de la Coupe FedEx. Taylor est également le visage de l’évènement après être devenu le premier Canadien à remporter le championnat national de golf masculin en près de sept décennies lors du tournoi de l’année dernière.

« Il y avait certainement plus de gens qui nous regardaient que la dernière fois que j’ai joué à l’Omnium canadien, a déclaré Pendrith. Nous nous sommes amusés. Rory a très bien joué. C’était amusant de jouer avec Nick.

« C’était un groupe agréable et c’était amusant d’avoir le soutien du public local et cela devrait être bon demain. »

McIlroy, qui a remporté l’Omnium canadien en 2019 la dernière fois qu’il a eu lieu à Hamilton et de nouveau à Toronto en 2022, a réussi le meilleur résultat du trio, à 66 (moins-4).

Pendrith a joué 69 (-1). Taylor s’est contenté d’un rendement de 72 (+2) bon pour la 96e place. L’Ontarien David Hearn a été le meilleur Canadien, à 67 (moins-3), soit un coup de moins que son compatriote Mike Weir.

Étienne Papineau était 95e à 72 (+2). L’autre Québécois en lice, soit Marc-Olivier Plasse, était dernier après la première ronde à 79 (+9).