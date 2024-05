(Hamilton) Le champion en titre Nick Taylor se promenait en voiturette un peu partout au Hamilton Golf et Country Country, mercredi, en lien avec des apparitions pour les médias ou les commanditaires, à l’Omnium canadien RBC.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

L’année dernière, le Britanno-Colombien d’Abbotsford est devenu le premier Canadien à remporter le titre en sept décennies.

Taylor a triomphé au quatrième trou de prolongation contre l’Anglais Tommy Fleetwood à Toronto, au Oakdale Golf and Country Club.

Cette victoire a mis fin à une disette de 69 ans pour les Canadiens à leur championnat national.

Aussi longue a été l’attente pour qu’un Canadien remporte le titre – Pat Fletcher a été le dernier à le faire, en 1954 –, ça remonte à encore bien plus loin pour deux gains consécutifs de golfeurs du pays à ce tournoi : 1913 et 1914 (Albert Murray et Karl Keffer).

La défense du titre de Taylor débutera jeudi matin : il prendra le départ avec Rory McIlroy, de l’Irlande du Nord, et Taylor Pendrith, de Richmond Hill, en Ontario.

McIlroy a gagné l’évènement en 2019 et 2022 – le tournoi a été annulé en 2020 et 2021, en raison de la pandémie.

Pendrith a remporté la Coupe CJ plus tôt ce mois-ci.

« J’ai l’impression que toute l’année a été une préparation pour cette compétition, potentiellement, a déclaré Taylor, également vainqueur de l’Omnium de Phoenix, en février.

« Il va y avoir beaucoup d’énergie. Ça va être formidable et j’ai bien hâte. »

McIlroy a fait sa première apparition à l’Omnium canadien en 2019, s’imposant alors au Hamilton Golf and Country Club.

Le parcours a subi d’importants changements : 8,5 M$ ont été investis dans la reconstruction des tertres de départ, des fosses de sables et des verts.

Le golfeur n° 4 au classement mondial a de bons souvenirs de son triomphe en 2019.

« L’endroit était animé. Les Raptors étaient sur le point de gagner le championnat de la NBA, a rappelé McIlroy. J’ai été époustouflé par l’enthousiasme des amateurs. C’était une super ambiance pour jouer. »

Un total de 28 Canadiens seront parmi les 156 joueurs en lice, au seul évènement de la PGA au pays de la feuille d’érable.

« C’est un tournoi majeur pour nous les Canadiens, a mentionné Pendrith. C’est la seule fois où nous pouvons jouer dans notre pays, devant nos supporters. C’est un grand évènement. C’était super inspirant de voir Nick gagner l’an dernier. »