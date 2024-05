PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ASSOCIATED PRESS

Djokovic, Zverev et Medvedev filent au troisième tour

(Paris) Légèrement bousculé dans la première manche, le N.1 mondial Novak Djokovic a ensuite largement pris le dessus sur l’Espagnol Roberto Carballes Baena (63e) et s’est qualifié pour le 3e tour de Roland-Garros jeudi.

Agence France-Presse

Le Serbe de 37 ans, qui avait connu davantage de difficultés pour son entrée en lice contre le Français Pierre-Hugues Herbert, est monté en puissance face à son concurrent du jour pour s’imposer en trois manches 6-4, 6-1, 6-2 en un peu plus de deux heures.

Auteur d’une saison jusqu’ici bien en deçà de ses standards habituels, Djokovic, tenant du titre à Roland-Garros, a cette fois légèrement souffert dans le premier set avant de dérouler.

Roberto Carballes Baena, dont les deux titres ont été acquis sur terre battue à Marrakech (2023) et Quito (2018), a bien tenu tête au N.1 mondial pendant la première manche, en parvenant à recoller à plusieurs reprises.

Mais « Djoko » a ensuite balayé physiquement l’Espagnol dans les deux autres manches en se montrant quasi intraitable.

« Après le 6-4, j’ai commencé à élever mon niveau de jeu […] je suis content de ma performance aujourd’hui », a-t-il dit juste après la rencontre.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem devra patienter pour connaître son prochain adversaire. Ce sera l’Italien Lorenzo Musetti (30e) ou le Français Gaël Monfils (37e), qui s’affrontent lors de la nocturne de jeudi.

Zverev écarte Goffin

PHOTO EMMANUEL DUNAND, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexander Zverev

Alexander Zverev, 4e mondial et vainqueur convaincant de Rafael Nadal au premier tour, s’est qualifié jeudi pour le troisième tour de Roland-Garros en écartant le Belge David Goffin 7-6 (7/4), 6-2, 6-2.

Sous le toit du court Suzanne-Lenglen, fermé pour cause de pluie, les conditions n’étaient pas pour lui plaire : « c’est lent et lourd, donc pas idéal pour mon jeu d’attaque », a souligné Zverev qui a néanmoins réussi huit as, un total de 37 coups gagnants pour 30 fautes directes.

L’Allemand de 27 ans affrontera au troisième tour le Néerlandais Tallon Griekspoor (27e) ou l’Italien Luciano Darderi (40e).

Face à Goffin, il a confirmé qu’il était en pleine possession de ses moyens, y compris psychologiques, à la veille de l’ouverture à Berlin de son procès pour violences conjugales. À l’image de sa balle de match, remportée d’un énorme coup droit gagnant long de ligne.

« Je savais que David est un très bon joueur. Il m’a posé des problèmes par le passé et il l’a démontré en particulier dans la première manche, mais j’ai pris le dessus et j’ai bien joué », s’est félicité Zverev.

Vainqueur à Rome avant d’arriver à Paris, c’est lui qui a été le joueur le plus impressionnant du premier tour, avec une victoire en trois manches contre Nadal, l’homme aux quatorze titres sur la terre battue parisienne.

« Après avoir battu Rafa Nadal, j’avais l’impression d’avoir gagné le tournoi, a-t-il reconnu jeudi. Mais ce n’était qu’un premier tour alors je suis content d’avoir eu deux jours de repos pour retrouver mes esprits ! »

Finaliste des Internationaux des États-Unis 2020, Zverev reste sur trois demi-finales consécutives à Roland-Garros, dont celle de 2022 où il avait mené la vie dure face à Nadal avant d’abandonner sur une grave blessure à la cheville droite.

Daniil Medvedev au troisième tour en jouant à peine

PHOTO STEPHANIE LECOCQ, REUTERS Daniil Medvedev

Daniil Medvedev, 5e mondial, s’est qualifié sans forcer pour le troisième tour de Roland-Garros, en profitant de l’abandon du Serbe Miomir Kecmanovic (57e) alors qu’il menait 6-1, 5-0, jeudi.

Largement dominateur d’entrée de jeu, face à un adversaire vite apparu diminué et qui a fait appel au soigneur, en vain, le Russe n’a finalement passé que 55 minutes sur le court Suzanne-Lenglen.

La nature du problème physique rencontré par Kecmanovic n’était pas immédiatement connue.

Medvedev, qui n’a jamais dépassé les quarts à Roland-Garros, sera opposé au Tchèque Tomas Machac (34e) ou l’Argentin Mariano Navone (31e) pour une place en 1/8 de finale.