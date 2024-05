(Lancaster) Nelly Korda a joué 10 sur le troisième trou en première ronde de l’Omnium féminin des États-Unis, jeudi, après avoir frappé trois coups directement dans un ruisseau situé tout juste devant le vert du 12e trou, une normale 3.

Doug Ferguson Associated Press

Ancienne championne à ce tournoi, Yuka Saso a connu un départ difficile, mais a réalisé quelques bons coups qui lui a permis de prendre la tête, avec une carte de -2 (68).

« C’est l’Omnium des États-Unis, c’est un tournoi majeur, a déclaré Saso. C’est le plus grand championnat majeur, et je crois que ce sera l’une des semaines les plus difficiles que nous allons jouer. Je ne me dis pas d’être confiante ou des trucs du genre. »

Korda pointe à égalité au 137e rang après une ronde. Il s’agit d’un résultat catastrophique pour la no 1 mondiale au Lancaster Country Club, un parcours extrêmement difficile qui a généré très peu d’oiselets jusqu’ici.

« Je n’ai pas beaucoup de pensées positives pour être honnête, a dit Korda. J’ai simplement mal joué aujourd’hui. J’ai mal frappé. Je me suis retrouvée dans une mauvaise position. Jouer 10 sur une normale 3 n’aidera certainement en rien lors de l’Omnium des États-Unis. »

Korda n’a enregistré que deux tops -10 en carrière à l’Omnium féminin des États-Unis, l’un des tournois les plus difficiles du golf professionnel féminin.

Les 10 meilleures golfeuses au monde ont montré une carte de 75,5 en moyenne après la ronde, dont Korda à 80. Seule Minjee Lee, double championne en tournois majeurs, n’était pas par-dessus la normale.

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, a terminé la ronde en 15e position, avec un coup de plus que la normale (71).

L’Ontarienne Brooke Henderson est à 12 coups de la tête après la ronde de jeudi.