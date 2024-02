Auteur d’une excellente première moitié de campagne où il avait notamment signé trois victoires en Coupe du monde de ski cross, Jared Schmidt essaie de retrouver la touche qui lui manque depuis le début de l’année 2024. Samedi, à l’étape de Reiteralm (Autriche), le skieur a été stoppé en ronde des huitièmes de finale pour ainsi conclure au 30e rang.

mathieu laberge Sportcom

Le Suédois Erik Mobaerg a devancé le Suisse Jonas Lenherr et le Français Melvin Tchiknavorian en grande finale où le Canadien Reece Howden a fini au pied du podium.

Les fortes chutes de la neige ont rendu les conditions du parcours beaucoup plus lentes qu’en rondes des qualifications et conséquemment, les organisateurs ont annulé l’épreuve féminine. La vitesse réduite aurait pu faire en sorte que certaines participantes n’auraient pas été en mesure d’atterrir dans les zones de réception de sauts, augmentant ainsi le risque d’accident.

« C’était une course difficile pour tous, car nous ne savions pas si nous allions courser. Mon ski était bon et j’ai connu un bon départ, mais dans les dernières courses, je suis souvent pris dans de mauvaises positions dans les vagues éliminatoires », a reconnu Schmidt.

C’est ça le ski cross : des fois tu es malchanceux et tu dois te battre. C’est frustrant, mais reste que je skie très bien. Jared Schmidt

L’athlète de Mont-Tremblant n’entend pas lancer la serviette alors qu’il reste encore trois courses au calendrier.

« C’est dur et j’essaie de rester positif, car je sais que je suis très rapide et je le démontre dans des sections des parcours. Il faut que je me place en meilleure position pour avancer à la ronde suivante. C’est ce que j’essaie de faire, sans trop forcer les choses non plus. J’ai encore beaucoup d’essence dans le réservoir et je suis content d’être en santé pour continuer à batailler contre les gars qui montent sur le podium. »

Schmidt a trôné au sommet du classement provisoire de la Coupe du monde pendant quelques semaines et il est désormais au septième rang avec 415 points. Son compatriote Reece Howden (542) occupe la première place, mais les pointages demeurent toutefois serrés.

« Il n’y en a pas un qui est dominant, alors c’est une belle bataille, ce qui n’est jamais vraiment arrivé ces dernières années. C’est donc le fun d’en faire partie », a mentionné Schmidt en fin d’entrevue.

L’action reprendra dimanche alors que des épreuves féminine et masculine et seront disputées.