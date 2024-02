De gauche à droite : Marielle Berger Sabbatel, Brittany Phelan, Margaux Dumont et Talina Gantenbein

Le 72e départ aura été le bon ! Brittany Phelan est montée sur la plus haute marche du podium, dimanche, à la Coupe du monde de ski cross de Reiteralm, en Autriche. Il s’agit de sa cinquième médaille de la saison dans le circuit et de la toute première d’or de sa carrière en Coupe du monde.

Sportcom

Phelan s’est positionnée en tête du peloton rapidement en grande finale. Les Suisses Talina Gantenbein et Margaux Dumont ont chuté derrière elle, ce qui a mis la table pour une lutte à deux entre Phelan et la Française Marielle Berger Sabbatel pour l’obtention de la médaille d’or.

La Québécoise a répondu aux attaques de Berger Sabbatel dans les derniers virages pour filer vers la victoire. Incrédule, la gagnante s’est pris la tête à demain avant de se laisser tomber au sol en passant le fil d’arrivée.

« Il était temps ! C’est mon 17e podium en Coupe du monde, ça fait du bien de finalement goûter à la victoire. C’était incroyable, je ne gagnais jamais, c’était presque devenu une blague ! » a commenté Phelan à Canada Alpin quelques instants après sa victoire.

« Je pense que je suis celle qui a terminé le plus souvent deuxième dans le circuit. Je me sentais bien aujourd’hui [dimanche] et ç’a été une belle bataille jusqu’à la fin avec Marielle Berger. Je suis extrêmement heureuse », a-t-elle ajouté au micro de la Fédération internationale de ski (FIS).

Troisième lors des qualifications disputées jeudi, Phelan a également remporté ses deux premières courses de la journée, dimanche, avant de prendre le départ de la finale.

Berger Sabbatel est montée sur la deuxième marche du podium, alors que les Suisses Gantenbein et Dumont ont toutes les deux été médaillées de bronze.

Cette victoire permet à l’athlète de 32 ans de devancer sa compatriote Hannah Schmidt au troisième rang du classement général provisoire de la discipline avec deux Coupes du monde à faire au calendrier. Schmidt a dû déclarer forfait pour l’étape de Reiteralm en raison d’une blessure à une cheville subie en qualification à la Coupe du monde de Bakouriani au début du mois.

C’est la Britanno-Colombienne Marielle Thompson qui trône au sommet du classement avec ses 832 points, 22 devant sa plus proche poursuivante, Marielle Berger Sabbatel. Phelan suit plus loin derrière avec 694 points.

Du côté masculin, Jared Schmidt a été freiné lors des huitièmes de finale. Il s’agit d’un copier-coller de la veille où il avait également vu sa journée de travail s’arrêter lors de la première course éliminatoire.

Le Français Youri Duplessis Kergomard a remporté la grande finale en s’imposant devant l’Italien Simone Deromedis et le Français Terence Tchiknavorian.

Au classement général provisoire, Schmidt est actuellement huitième avec 427 points. C’est son compatriote Reece Howden qui mène le bal avec ses 566 points, suivi de près par le Suisse Alex Diva (548 points).

L’action reprendra le 15 mars en ski cross avec la présentation de la Coupe du monde de Veysonnaz, en Suisse. L’arrêt initialement prévu à Oberwiesenthal, en Allemagne, le week-end prochain, a été annulé.