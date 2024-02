PHOTO ROBERT MICHAEL, ASSOCIATED PRESS

(Winterberg) La Canadienne Hallie Clarke a remporté l’épreuve féminine aux Mondiaux de skeleton et bobsleigh, vendredi.

La Presse Canadienne

L’athlète de 19 ans de Brighton en Ontario a signé un chrono de trois minutes et 51,27 secondes en quatre courses, devenant la plus jeune championne de skeleton de l’histoire.

Brighton est à mi-chemin entre Kingston et Toronto.

Clarke était dans l’impasse avec l’Allemande Hannah Neise après trois courses avant de réussir un temps de 56,93, le plus rapide de la compétition.

« C’est fou, ça me semble encore être un rêve, a dit Clarke, citée par le site de la Fédération internationale de skeleton et de bobsleigh. Mon but était avant tout d’avoir du plaisir. Je ne m’attendais pas du tout à être dans cette position. »

Kim Meylemans de la Belgique a fini deuxième, à 22 centièmes de Clarke.

C’était un tout premier podium pour son pays aux Mondiaux de skeleton.

Neise, championne olympique de 2022, a obtenu le bronze en terminant à 26 centièmes de la gagnante.

Clarke avait récolté l’argent en Coupe du monde en 2022, à Whistler.

Elle est la deuxième Canadienne à s’imposer aux Mondiaux après Michelle Kelly, en 2003.

Médaillée de bronze aux Mondiaux de l’an dernier, à Saint-Moritz, Mirela Rahneva, d’Ottawa, a cette fois dû se contenter de la septième place.

Jane Channell, de Calgary, a de son côté terminé au 11e rang.