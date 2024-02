(Kvitfjell) Le Canadien Cameron Alexander a terminé au troisième rang de la descente de Kvitfjell de la Coupe du monde de ski alpin masculin, samedi, au terme d’une épreuve où son compatriote Jeffrey Read s’est classé sixième.

La Presse Canadienne

Cinquième à se lancer sur la piste, Alexander, qui est originaire de la Colombie-Britannique, a négocié la piste norvégienne en une minute 44,81 secondes, 19 centièmes de seconde derrière le vainqueur, le Suisse Niels Hintermann.

Pour Alexander, qui est âgé de 26 ans, il s’agit d’un troisième podium en carrière en Coupe du monde — tous mérités en descente — et de son deuxième de la saison.

Le 28 décembre dernier, il s’était également classé troisième à Bormio, en Italie. Le 4 mars 2022, Alexander avait gagné la descente de Kvitfjell, à égalité avec Hintermann.

« Ça ne s’explique pas vraiment », a déclaré Hintermann au sujet de ses deux triomphes à Kvitfjell.

« Je n’avais pas la sensation que ma descente était parfaite. J’avais l’impression qu’il était possible d’aller une demi-seconde ou une seconde plus vite. C’est assez important de trouver un rythme du départ jusqu’à la fin et de maintenir une haute vitesse. Ce n’est pas la piste la plus ardue que nous avons en Coupe du monde, mais c’est assez difficile d’être rapide », a ajouté Hintermann.

PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ASSOCIATED PRESS Niels Hintermann

De son côté, Read, un Albertain également âgé de 26 ans, a fait stopper le chrono à 1:45,36, un centième de seconde devant le Suisse Marco Odermatt et l’Américain Ryan Cochran-Siegle.

Read s’est ainsi classé dans le top 10 d’une épreuve de la Coupe du monde pour la cinquième fois de sa carrière, et pour une deuxième fois depuis le début de la saison. Ce palmarès inclut aussi une septième place lors d’une descente tenue à Kvitfjell le 5 mars 2022.

L’Autrichien Vincent Kriechmayr (1:44,70) a accédé à la deuxième marche du podium, à huit centièmes de seconde du vainqueur.

Quant à Odermatt, ce n’est que la troisième fois en 19 départs cette saison — toutes disciplines confondues — qu’il ne complétait pas une épreuve sur le podium. Il a gagné 10 de ces courses, incluant sa première en descente à Wengen, en janvier.

« Ma descente a été correcte. Il y a peut-être un ou deux endroits où j’aurais pu gagner un ou deux centièmes de seconde », a analysé Odermatt, le champion du monde en titre en descente.

Odermatt a tout de même accentué son avance en tête du classement de la discipline puisque Cyprien Sarrazin, son principal rival pour le titre en descente, n’a pas participé à la course.

La Fédération française de ski a fait savoir que Sarrazin a chuté et subi une blessure au mollet gauche lors de la séance d’entraînement de vendredi.

Vainqueur de deux descentes à Kitzbühel le mois dernier, Sarrazin est également le plus sérieux rival d’Odermatt au classement général.

Un super-G doit avoir lieu dimanche pour compléter ce week-end en Norvège.