Britanny Phelan est montée sur la deuxième marche du podium à l’issue de la grande finale féminine disputée tôt samedi matin, à la Coupe du monde de ski cross de Bakouriani, en Géorgie.

Quatrième au départ de la course ultime, l’athlète de Mont-Tremblant s’est vite repositionnée derrière sa coéquipière Marielle Thompson pour s’emparer du deuxième rang provisoire.

Le duo a ensuite peu à peu augmenté son avance et n’a jamais été inquiété, récoltant son deuxième doublé canadien de suite après celui obtenu à Alleghe, en Italie, le week-end dernier. Encore une fois, c’est la Française Marielle Berger Sabbatel qui a complété le podium.

« Je me sens bien sur mes skis présentement et c’est plaisant de faire partie des finales, puis de monter sur le podium. Je sens que tous les éléments se mettent en place et c’est cool de voir que le travail porte fruit », a mentionné Phelan à la Fédération internationale de ski (FIS) après la cérémonie de remise des médailles.

Aussi en action du côté féminin, Hannah Schmidt n’a pu prendre le départ de sa course des quarts de finale et elle pointe au 11e rang du classement. Chez les hommes, son frère Jared a subi l’élimination à sa deuxième course du jour et il termine aussi en 11e place.

Le Suédois David Mobaerg a remporté la finale masculine devant l’Allemand Florian Wilmsmann et le Suisse Alex Fiva.

Dix-septième du jour, le Britanno-Colombien Reece Howden occupe toujours le premier rang provisoire du classement pour l’obtention du globe de cristal en ski cross avec 492 points. Il est suivi dans l’ordre par Fiva (471), Wilmsmann (429) et Schmidt (412).

Du côté féminin, Marielle Thompson trône maintenant au sommet du classement provisoire avec 712 points devant Marielle Berger Sabbatel (650) et Hannah Schmidt (639). Tout juste derrière, Britanny Phelan compte 554 points grâce à sa quatrième médaille de la saison, une troisième argentée.

Un second départ de Coupe du monde est prévu dimanche à la station de Bakouriani et tous les Québécois en lice ont obtenu leur laissez-passer pour les rondes éliminatoires.