Marion Thénault et Émile Nadeau remportent le bronze

(Lac-Beauport) Marion Thénault et Émile Nadeau ont remporté la médaille de bronze de la première étape de la Coupe du monde des sauts de Lac-Beauport, où trois Canadiens étaient des super-finales au Centre de ski Le Relais.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Chez les hommes, Nadeau a dû patienter nerveusement dans l’aire des médaillés après s’être élancé le premier et avoir donné le ton à la super-finale avec un pointage de 105,30.

Les Chinois Guangpu Qi (124,78) et Xindi Wang (119,47) ont ensuite réussi les deux meilleurs scores de la journée, avant que l’autre Canadien en super-finale, Lewis Irving, ne chute à l’atterrissage pour finalement prendre le sixième rang.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Émile Nadeau

Le Chinois Yifan Zhang croyait bien avoir rejoint ses coéquipiers sur le podium pour un triplé, mais son pointage de 103,10 n’a pas pu déloger Nadeau.

Ne restait que l’Ukrainien Dmytro Kotovskyi, qui a tenté un triple périlleux avec cinq vrilles, une première sur le circuit de la Coupe du monde. Son atterrissage imparfait l’a cependant relégué à la cinquième place.

Thénault, première des qualifications et de la finale, s’est quant à elle élancée la dernière de la journée chez les dames. Elle a toutefois éprouvé quelques ennuis à l’atterrissage et a obtenu 83,19 points de la part des juges, insuffisant pour déclasser l’Américaine Karenna Elliott (89,18) ou l’Australienne Danielle Scott (84,24), qui l’ont devancée sur le podium.

Il s’agit d’un premier podium en carrière pour Elliott.

La Sherbrookoise, qui avait remporté la première étape de la Coupe du monde de Lac-Beauport l’an dernier, était heureuse de retrouver le podium au cours de cette saison difficile. Thénault, qui a lourdement chuté entre les deux premières Coupes du monde de la saison et qui se remet encore de ses blessures, a admis que mentalement, elle ne sentait pas bien en début de journée, une sensation que ses performances ont peu à peu estompée.

La route de Rosalie Gagnon et de Charlie Fontaine s’est arrêtée en finale, où elles ont pris les 10e et 12e rangs. Alexandra Montminy a été éliminée en qualifications et a terminé 15e.

Chez les hommes, cinq sauteurs s’étaient qualifiés pour la finale : Alexandre Duchaine, vainqueur la semaine dernière à Deer Valley, Miha Fontaine et Anthony Noël ont terminé en neuvième, 11e et 12e places.

Gabriel Dion (15e), Elliott Beauregard (17e), Victor Primeau (19e) et Pierre-Olivier Côté ont quant à eux été stoppés en qualifications.

Classement chamboulé

La surprise de la journée est venue du côté de l’Américaine Winter Vinecki. Celle qui détenait le maillot jaune avant le début de la compétition a chuté à l’atterrissage en qualifications et a terminé 13e, ce qui a permis à Scott de la devancer dans la quête du globe de cristal.

L’Australienne a maintenant 280 points contre 252 pour l’Américaine. Thénault suit en troisième place, avec 182. La victoire d’Elliott lui permet de se hisser au quatrième rang, 12 points derrière.

Du côté masculin, Qi a accru son avance en tête avec 300 points contre 224 pour le Suisse Pirmin Werner, 10e samedi. L’Américain Christopher Lillis (7e) suit à 216 points.

Duchaine a glissé d’un rang en cinquième place avec 187 points. C’est Wang qui occupe maintenant la quatrième place, trois points devant. Nadeau s’est hissé au septième rang, avec 160 points.