Éliot Grondin n’était visiblement pas rassasié après sa médaille d’or récoltée samedi à la Coupe du monde de snowboard cross à Goudaouri. L’athlète de Sainte-Marie a récidivé dimanche, montant une fois de plus sur la plus haute marche du podium en Géorgie.

louis-michel lelievre Sportcom

Le Québécois a remporté les trois premières courses éliminatoires dimanche afin d’obtenir son billet pour la grande finale.

Grondin n’a pas ralenti la cadence lors de la descente ultime franchissant la ligne d’arrivée au premier rang devant l’Australien Cameron Bolton, l’Italien Omar Visintin et son compatriote néo-écossais Liam Moffatt.

« Je suis fier de ce que j’ai accompli ce week-end ! C’est incroyable. Hier [samedi], j’ai pris le temps d’analyser ma course pour voir ce que je pouvais améliorer pour être meilleur aujourd’hui parce que la deuxième course est toujours la plus difficile. Ce matin, en me réveillant, j’étais super calme », a mentionné Grondin en visioconférence.

Bolton avait pris les devants après le premier secteur intermédiaire, mais Grondin n’avait pas dit son dernier mot et a été en mesure de revenir rapidement sur son rival pour prendre la tête de la course avant la dernière section. Le planchiste de 22 ans a conservé son avance jusqu’à la ligne d’arrivée.

« J’ai raté le départ un peu et je pense que c’était une bonne chose. J’ai profité de l’aspiration, j’ai créé de la vitesse derrière Bolton et il m’a laissé le côté droit grand ouvert après le virage #3 alors j’ai pris ma chance et j’ai réussi à tenir jusqu’en bas. Le parcours était long, je savais que j’avais du temps pour le rattraper », a expliqué le vainqueur du jour.

Il s’agit de la quatrième médaille d’or pour Grondin cette saison en cinq sorties. Il a également terminé troisième en décembre à l’étape de Cervinia, en Italie.

Éliot Grondin trône au sommet du classement général provisoire de la saison en snowboard cross avec ses 460 points. L’Autrichien Alessandro Haemmerle suit au deuxième rang (272 points). Avec sa médaille d’argent du jour, Cameron Bolton grimpe au troisième rang du général avec 237 points.

C’est un exploit de me retrouver en grande finale à chaque course depuis le début de la saison. Je n’étais pas aussi constant l’an dernier alors que là, ma moins bonne course, c’était une troisième place. Je suis très fier de tout ça. Éliot Grondin

La prochaine Coupe du monde de snowboard cross se tiendra du 2 au 4 février à Sierra Nevada, en Espagne.