Nouvelle sortie, même résultat pour Éliot Grondin ! Samedi, à la Coupe du monde de snowboard cross de Goudaouri, en Géorgie, le planchiste québécois a signé sa troisième victoire en quatre sorties individuelles cette saison.

Sportcom

Après avoir survolé les qualifications vendredi, Grondin a remporté ses trois premiers départs éliminatoires du jour samedi pour assurer sa place dans la course ultime. Puis, il a couronné sa journée en devançant l’Australien Cameron Bolt (argent) et l’Autrichien Alessandro Haemmerle (bronze).

« D’être en grande finale à chaque course cette année, d’avoir maintenant trois victoires et deux de suite, je peux dire que c’est vraiment une belle journée ! Les courses étaient vraiment serrées et je suis vraiment content d’avoir ridé assez bien pour l’emporter », a commenté Grondin quelques heures après son triomphe.

Également en action à cette Coupe du monde, Tristan Bell a pris le 50e rang des qualifications et il n’a pu passer à l’étape suivante.

Grondin, qui compte quatre podiums en autant de sorties individuelles cette saison, est toujours au sommet du classement provisoire de la discipline avec 360 points. Haemmerle (252 points) et le Suisse Kalle Koblet (190) suivent derrière l’athlète de Sainte-Marie.

Ce dernier visera de nouveau la plus haute marche du podium dimanche, alors qu’un autre départ de Coupe du monde est prévu à Goudaouri.

« Je suis assez content de ma journée, mais c’est sûr que je ne suis pas satisfait à 100 %. J’ai fait quelques erreurs dont je ne suis pas super fier, mais, en même temps, c’est bon parce que je peux corriger et être encore plus vite. […] À partir de maintenant, on se prépare pour demain. Ça va arriver assez vite et on va tout donner pour essayer de faire un double ! » a-t-il lancé en guise de conclusion.