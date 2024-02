Ski acrobatique Mikaël Kingsbury devance Ingemar Stenmark dans le livre des records

En remportant la 87e victoire de sa carrière en Coupe du monde, le bosseur Mikaël Kingsbury (82,17) a une fois de plus inscrit son nom dans le livre des records. Jeudi soir, à la Coupe du monde de Deer Valley, en Utah, l’athlète de Deux-Montagnes est monté sur la plus haute marche du podium de l’épreuve individuelle pour devancer le Japonais Ikuma Horishima (79,15) et le Suédois Filip Gravenfors (78,80).