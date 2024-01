PHOTO MAYK WENDT, ASSOCIATED PRESS

Hannah Schmidt a poursuivi sa lancée en Coupe du monde de ski cross, dimanche, à Saint-Moritz, en Suisse, alors qu’elle est montée sur un troisième podium consécutif en finissant au troisième rang. Dans la finale remportée par la Canadienne Marielle Thompson, l’athlète de Mont-Tremblant s’est classée derrière la Suisse Fanny Smith.

C’est Thompson qui a pris les commandes de la finale pendant que derrière, Schmidt était en quatrième place. Son dépassement sur la Suisse Saskja Lack, à la sortie d’un virage en milieu de parcours, lui a permis de finir dans le trio des médaillés.

« J’étais confiante et je savais qu’il y avait des options pour faire des dépassements. Même si je n’ai pas eu un bon départ, tant que j’étais proche [des autres], c’était possible de dépasser. Je suis très contente de mon ski aujourd’hui et je ne peux pas être déçue ou fâchée », a reconnu la native d’Ottawa, ajoutant qu’elle a manqué de constance dans le synchronisme de ses départs.

« C’est satisfaisant de savoir que même si je n’ai pas un super départ, je peux faire des dépassements et passer à travers les rondes. »

En petite finale féminine, Brittany Phelan s’est imposée, ce qui lui a valu le cinquième rang au classement final.

Le Canadien Reece Howden s’est classé quatrième de la finale masculine remportée par l’Italien Simone Deromedis. Pour sa part, Jared Schmidt n’a pas terminé sa descente de la ronde des 16 et qui a fini sa journée au 49e rang.

Il s’agit d’un quatrième podium cette saison pour Hannah Schmidt qui avait signé le doublé, la fin de semaine dernière, à Nakiska, en Alberta. Grâce à cette constance, l’athlète de 29 ans est passée de la deuxième à la première place du classement général avec ses 529 points pour devancer la Française Marielle Berger Sabbatel (480), disqualifiée aux qualifications de samedi.

« C’est cool d’être en tête, surtout que Jared l’est lui aussi (NDLR : avec une avance de 22 points sur Reece Howden). Nous skions bien tous les deux cette saison et c’est plaisant d’avoir des résultats pour le prouver », a poursuivi la meneuse, qui sait qu’elle devra garder un œil sur sa coéquipière Marielle Thompson (467).

« Ce sera une course serrée pour le classement général. J’ai amorcé la saison avec comme objectif de finir dans les trois premières du général. C’est en vue, mais je veux skier une course à la fois. »