(Chamonix-Mont-Blanc) Le spécialiste du slalom Daniel Yule a profité d’un parcours qui se détériorait dans des conditions printanières, dimanche, devenant le premier skieur à remporter une course de Coupe du monde en ayant conclu la première manche au 30e rang.

Associated Press

Le Suisse a commis une grosse erreur lors de sa première descente sur le parcours de Verte et s’est qualifié de justesse comme dernier coureur, avec 1,93 seconde à rattraper sur le leader Clément Noël.

Courant sous des températures clémentes sur un parcours fragilisé, Yule a ensuite profité de son départ précoce dans la deuxième manche en signant les meilleurs temps dans les quatre sections.

Ralentis par la détérioration du parcours, la plupart des coureurs ont perdu plusieurs dixièmes à chaque point de contrôle.

Coéquipier de Yule, Loïc Meillard s’est approché à 0,16 seconde de celui-ci, passant de la cinquième à la deuxième place.

Noël a glissé au troisième rang, à 0,18 de la tête.

« Absolument incroyable, a déclaré Yule. J’ai eu beaucoup de chance de rester 30e après la première descente. Mais ensuite j’ai réussi à skier de façon fantastique. »

Aucun skieur, homme ou femme, n’a remporté une épreuve de Coupe du monde auparavant après avoir terminé la première manche 30e, la dernière position donnant accès à la deuxième manche.

Yule a battu la marque de Lucas Braathen, passé de la 29e place à la victoire lors d’un slalom à Wengen, il y a deux ans.

« J’étais prêt à retourner à l’hôtel, a dit Yule. Mais ensuite j’ai eu l’opportunité de skier la deuxième descente, et je me suis dit : “ OK, il fait chaud, tu as une piste parfaite, on peut essayer de viser un top 10 ”. Mais je n’ai jamais rêvé de gagner. »

Ce résultat a privé le champion olympique Noël d’une première victoire en plus d’un an. Le Français compte 10 victoires mais une seule depuis sa médaille d’or olympique à Pékin, il y a deux ans.

Noël a également mené après la première manche d’un slalom nocturne à Madonna di Campiglio en Italie, en décembre dernier, mais il a finalement terminé deuxième derrière Marco Schwarz.

Ce résultat a propulsé Schwarz en tête du classement général, mais l’Autrichien a subi une blessure au genou mettant fin à sa saison la semaine suivante, durant une descente.

Le slalom de Chamonix est présenté au pied du mont Blanc qui a accueilli les premiers Jeux olympiques d’hiver, en 1924.