(Milan) La skieuse étoile Sofia Goggia a été victime d’une chute à l’entraînement lundi, et sa saison est terminée puisqu’elle s’est fracturé deux os de la jambe droite.

Associated Press

Goggia, qui a subi de nombreuses blessures sévères au fil de sa carrière, a accroché une porte avec sa jambe droite alors qu’elle s’entraînait en slalom géant dans le nord de l’Italie.

La Fédération italienne des sports d’hiver a indiqué que les médecins lui avaient installé une tige de métal et sept vis dans la jambe afin de réparer des fractures au tibia et à la malléole, dans un hôpital de Milan.

Goggia est la dernière athlète en lice à avoir été victime d’une vilaine chute sur les pentes, après Mikaela Shiffrin, Aleksander Aamodt Kilde, Petra Vlhova, Alexis Pinturault et Corinne Suter, notamment.

Vlhova, la championne olympique qui a été victime d’une chute devant les siens à Jasna, en Slovaquie, le mois dernier, est passée sous le bistouri lundi en Suisse pour réparer une déchirure aux ligaments du genou droit.

« L’opération a été un franc succès », a déclaré l’entraîneur de Vlhova, Mauro Pini, en ajoutant que « sa récupération respecte les échéanciers ».

Goggia, qui est âgée de 31 ans, domine le classement de la descente en Coupe du monde avec 89 points d’avance sur l’Autrichienne Stephanie Venier. Elle est également quatrième au classement du super-G, et cinquième au classement général de la Coupe du monde.

Goggia avait aussi chuté lors d’un super-G présenté à Cortina d’Ampezzo en 2022, ce qui avait entraîné des blessures à son genou gauche et à une jambe. Elle est cependant retournée à la compétition et a décroché la médaille d’argent en descente aux Jeux olympiques de Pékin 23 jours plus tard – étoffant ainsi sa collection qui comptait déjà une médaille d’or acquise quatre ans plus tôt aux Jeux de PyeongChang, en Corée du Sud.

L’an dernier, à Saint-Moritz, en Suisse, elle avait gagné une descente après s’être fracturé deux doigts de la main gauche la veille.

Sa blessure survient pratiquement à deux ans de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina, qui aura lieu le 6 février 2026.

La semaine dernière, Goggia a terminé cinquième à la station alpine de Kronplatz. Il s’agissait de son meilleur résultat en slalom géant en plus de six ans. Elle totalise 24 victoires en carrière sur le circuit de la Coupe du monde de ski alpin.