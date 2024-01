(San Vigilio Di Marebbe, Italie) Lara Gut-Behrami a remporté le slalom géant en Coupe du monde de ski alpin féminin, mardi, pour rétrécir l’écart derrière la meneuse au classement général, l’Américaine Mikaela Shiffrin, à 95 points.

Gut-Behrami a devancé la Néo-Zélandaise Alice Robinson et la championne olympique Sara Hector, qui ont abouti à égalité en deuxième place, à 1,09 seconde sur la piste Erta de la station alpine de Kronplatz.

La skieuse canadienne Britt Richardson a terminé 18e, à 2,87 secondes.

Shiffrin a chuté lourdement lors de la descente de vendredi dernier près de Cortina d’Ampezzo, mais elle a pu éviter de sérieuses blessures grâce aux filets de sécurité installés en bordure de piste. Elle a néanmoins été ébranlée, et n’a toujours pas pris part à une course depuis ce temps. L’Américaine menait par 420 points devant Gut-Behrami avant sa chute.

La Suissesse a gagné le super-G de Cortina dimanche et creusé l’écart en tête du classement du slalom géant après sa victoire à Sölden, en Autriche, et à Killington, au Vermont, au début de la campagne.

En vertu de sa 42e victoire en carrière en Coupe du monde, Gut-Behrami est maintenant à égalité avec Anja Pärson au sixième rang des skieuses les plus victorieuses de l’histoire. Parmi toutes les skieuses suisses, seule Vreni Schneider compte plus de victoires qu’elle (55).

Shiffrin est la détentrice du record avec 95 triomphes, et elle avait surpassé la marque de 82 de sa compatriote Lindsey Vonn en l’emportant à Kronplatz l’an dernier – avant d’ajouter une autre victoire à son palmarès en slalom géant dès le lendemain sur la piste Erta.

Il s’agissait de la première épreuve technique (slalom ou slalom géant) sans Shiffrin depuis qu’elle s’était absentée à Linz, en Autriche, en décembre 2021, après avoir reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

À la suite d’une série de chutes sérieuses survenues ces dernières semaines, de nombreuses têtes d’affiche du slalom géant récupèrent de diverses blessures. Parmi elles se trouvent Petra Vlhova (déchirures aux ligaments du genou droit), la Canadienne Valérie Grenier (épaule gauche et genou) ainsi que Michelle Gisin (tibia droit).

Classement de l’épreuve

1. Lara Gut-Behrami (SUI)

2. Alice Robinson (NZL) et Sara Hector (SUE)

4. Ragnhild Mowinckel (NOR)

5. Sofia Goggia (ITA)

6. Federica Brignone (ITA)

7. Zrinka Ljutic (CRO)

8. Camille Rast (SUI)

9. Julia Scheib (AUT)

10. Marta Bassino (ITA)

11. Paula Moltzan (É.-U.)

12. Lara Colturi (ALB)

13. Ricarda Haaser (AUT)

14. Roberta Melesi (ITA)

15. Ana Bucik (SLO)

16. Asja Zenere (ITA)

17. Elisabeth Kappaurer (AUT)

18. Britt Richardson (CAN)

19. Stephanie Brunner (AUT)

20. Simone Wild (SUI)

21. Thea Louise Stjernesund (NOR)

22. Clara Direz (FRA)

23. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)

24. Maryna Gasienica-Daniel (POL)

25. Katharina Liensberger (AUT)

26. Elisa Platino (ITA)

27. A J Hurt (É.-U,)

N’ont pas terminé la seconde manche : Elisa Mörzinger (AUT), Magdalena Luczak (POL), Mina Fürst Holtmann (NOR)