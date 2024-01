(Montréal) Arnaud Gaudet continue à chercher des solutions afin de retrouver le haut du tableau en Coupe du monde de surf des neiges. Jeudi, pour une deuxième course de suite, l’athlète de Montcalm n’a pu accéder au tableau éliminatoire, cette fois au slalom géant en parallèle de l’étape de Rogla, en Slovénie.

Ben Heldman a été le seul représentant du pays à se qualifier pour le tableau éliminatoire masculin, alors qu’il a pris le 16e et dernier billet disponible. Il a ensuite été stoppé par le Sud-Coréen Lee Sangho en huitièmes de finale. Le Torontois a conclu en 16e place.

À l’épreuve féminine, l’Ontarienne Kaylie Buck a signé le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde, une 12e place.

Gaudet a fini la journée au 25e rang, devant les Québécois Jules Lefebvre, 29e, et Justin Carpentier, 34e. Le vétéran autrichien de 38 ans, Benjamin Karl, s’est imposé en finale contre l’Italien Aaron March.

« J’avais une bonne ligne en première manche, mais je crois que ça manquait d’intensité, car ce n’était pas très vite (comme temps). Ma deuxième manche se déroulait bien jusqu’à ce que je fasse une erreur en fin de parcours qui m’a fait perdre complètement ma ligne. C’est donc une journée difficile », a expliqué Gaudet, ne cachant pas que ce bloc intense de compétitions européennes a été « pas mal décevant » jusqu’à présent.

Le meilleur résultat du médaillé de bronze du slalom en parallèle des mondiaux de 2023 de la saison a été une 12e place, classement qu’il a obtenu aux slaloms en parallèle de Davos et de Bad Gastein.

« Mon jeu mental n’a pas été très bon cette saison et je ne sais pas pourquoi. Techniquement, il me manque encore des choses, surtout en slalom géant. […] (L’étape de) Simonhöhe va être difficile, mais je suis confiant. Je vais essayer une planche plus longue et je crois que ça va bien fonctionner », a conclu l’Olympien.

Les planchistes prendront la route de Simonhöhe, en Autriche, qui accueillera des courses individuelles et par équipe de slalom géant en parallèle cette fin de semaine.