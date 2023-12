Katherine Stewart-Jones a réussi son meilleur résultat de la saison dimanche en se hissant en 18e place de l’épreuve du 10 kilomètres départ individuel en style classique à la Coupe du monde de Trondheim, en Norvège.

Sportcom

« J’ai été un peu déçue de mon début de saison jusqu’à maintenant, donc ça faisait du bien d’avoir une course où je me sentais en forme. Je savais que c’était proche, mais il manquait toujours quelque chose. Parfois, tout doit être aligné pour que ça fonctionne et c’était le cas aujourd’hui (dimanche) », a mentionné Stewart-Jones en entrevue avec Sportcom.

Avant la course de dimanche, l’athlète de Chelsea avait obtenu son meilleur résultat de la campagne à Ruka, lors de la deuxième course de la saison avec une 22e place au 20 kilomètres en style libre.

Elle avait également pris le 25e rang lors du premier 10 kilomètres en style classique de la saison, aussi à Ruka.

« En classique, en général, ça va bien, donc c’était une bonne course pour moi aujourd’hui. C’était un bon parcours avec plusieurs montées. Dans les dernières semaines, c’était surtout des 10 kilomètres style libre, ce que je trouve plus difficile personnellement. J’avais de bons skis et de bonnes sensations », a poursuivi Stewart-Jones.

La Québécoise a franchi la ligne d’arrivée avec un retard de 1 minute et 32 secondes sur la gagnante, Victoria Carl. L’Allemande a été accompagnée sur le podium par l’Américaine Rosie Brennan (+19,6 secondes) et la Suédoise Ebba Andersson (+21,6 secondes), victorieuse la veille au skiathlon.

Du côté masculin, Antoine Cyr a obtenu le meilleur résultat chez les athlètes de la Belle Province avec sa 38e place. Olivier Léveillé et Léo Grandbois ont terminé respectivement 43e et 69e de cette course remportée par le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo, lui qui a tout raflé sur son passage ce week-end à Trondheim.

Stewart-Jones profitera maintenant de quelques jours de repos avant de reprendre l’entraînement pour le mythique Tour de ski qui va s’amorcer à Dobbiaco, en Italie, le 30 décembre.

La fondeuse de 28 ans s’était illustrée l’an dernier au Tour de ski, perçant notamment le top 10 au 15 kilomètres en style classique à Val di Fiemme, en plus de terminer au 18e rang du classement général de l’évènement.

« Ce sera sept grosses courses en neuf jours pour le Tour de ski ! Je veux être forte jusqu’à la fin de l’année, je ne veux pas perdre de l’énergie à la mi-saison et je pense que mon plan fonctionne. J’ai fait beaucoup d’heures d’entraînement en octobre et en novembre dans cette optique-là. Je me sens bien et je veux bâtir sur ma 18e place d’aujourd’hui pour la suite », a conclu Stewart-Jones.