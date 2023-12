(Séoul) Un autre double podium, cette fois William Dandjinou et Steven Dubois, a permis au Canada d’accroître à six le total de médailles du pays à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de Séoul, dimanche. Médaillé d’argent samedi, le Montréalais Dandjinou a récolté l’or au deuxième 1500 m de la fin de semaine.

La Presse Canadienne

L’athlète de 22 ans s’est emparé de la tête avec trois tours à faire et il a tenu bon pour gagner en 2:18,661, étendant la jambe pour devancer le Sud-Coréen Park Ji Won (2:18,698) — au moment où le champion du monde en titre de la distance donnait tout pour combler l’écart.

« Je suis très content de ma journée ! Incroyable journée pour finir les deux semaines en Asie, a confié Dandjinou. Je ne croyais pas qu’il me restait des jambes pour finir comme ça, mais je suis plus que comblé. En plus, partager le podium avec Steven [Dubois] en Corée, la capitale du courte piste, c’est incroyable ».

PHOTO AHN YOUNG-JOON, ASSOCIATED PRESS De gauche à droite : Park Ji-won, William Dandjinou et Steven Dubois

La remarquable saison de Dandjinou se poursuit : il en est à cinq médailles individuelles en quatre étapes de la Coupe du monde, dont deux d’or. Dubois de Lachenaie, victorieux sur 1000 m samedi, s’est emparé du bronze cette fois au 1500 m-2, en vertu d’un temps de 2:18,804. Le Canadien de 26 ans termine l’année 2023 en tant que patineur le mieux classé chez les hommes dans la course pour décrocher le convoité Globe de cristal.

Ses 683 points lui donnent une légère avance sur Park (681), tandis que Dandjinou a fini troisième avec 604 points. Le Canada a complété la première moitié de la saison internationale avec 23 médailles de la Coupe du monde en quatre étapes.

Les Canadiens seront de retour sur la patinoire à l’occasion de la Coupe Canada 1 du 26 au 28 janvier, à Sherbrooke.

Ils se rendront ensuite en Europe pour les dernières Coupes du monde de la campagne, à Dresde en Allemagne (9 au 11 février) et à Gdansk en Pologne (16 au 18 février).