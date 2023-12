Menés par Steven Dubois, vainqueur au 1000 m, les patineurs sur courte piste du Québec ont remporté un total de quatre médailles lors des différentes finales disputées samedi, à la Coupe du monde de Séoul, en Corée du Sud.

Sportcom

Dubois est monté sur la plus haute marche du podium au terme d’une finale de tous les instants au 1000 m. Le Lavallois a résisté à la remontée de l’un des favoris locaux, Hwang Dae-heon, en route vers sa première victoire de la saison.

« J’ai entendu la foule, alors je savais qu’il allait essayer quelque chose au dernier virage. Je ne croyais pas qu’il était aussi près et nous sommes entrés en contact au tout dernier moment avant de tomber sur la patinoire à l’arrivée. Je savais que j’avais gagné, mais il m’a donné toute une frousse ! », a indiqué le vainqueur lors d’une entrevue avec l’Union internationale de patinage (ISU).

Non loin derrière, Pascal Dion a complété le podium sur la distance. Il a patiné aux côtés de Dubois pendant la majeure partie de la finale, mais il n’a rien pu faire contre la poussée du Sud-Coréen.

PHOTO HUNG SUNG-JUN, UNION INTERNATIONALE DE PATINAGE De gauche à droite : Hwang Dae-heon, Steven Dubois et Pascal Dion

« J’ai fait de très belles courses aujourd’hui [samedi] avec peu d’erreurs pour me rendre en finale. J’ai presque fait une course parfaite en finale, il me manquait juste un petit peu de jambes pour finir plus haut sur le podium », a dit à Patinage de vitesse Canada celui qui obtient sa toute première médaille individuelle de la campagne.

Ç’a été un début de saison difficile avec mon stage d’été qui avait pris beaucoup de mon temps, mais je commence enfin à retrouver mes jambes des dernières années ! Steven Dubois

Dandjinou et Roussel se joignent à la fête

À peine quelques minutes plus tard, William Dandjinou et Félix Roussel ont ajouté à la récolte canadienne en terminant respectivement deuxième et troisième au 1500 m, où la victoire est cette fois allée à un patineur sud-coréen, soit Park Ji-won.

« Je suis content de mon résultat, les jambes sont moins là que la semaine passée, mais mon mental est toujours là. Je suis content d’avoir pu partager le podium avec mon ami et coéquipier Félix [Roussel]. Je suis fier de moi, l’expérience entre et je vais être prêt pour demain [ce dimanche] », a mentionné Dandjinou à sa fédération nationale.

L’athlète de Sherbrooke compte maintenant quatre médailles individuelles à son actif depuis le début de la campagne, un sommet parmi l’équipe canadienne.

Également en lice lors des courses de samedi, Jordan Pierre-Gilles a atteint la finale B du 1000 m et pointe au neuvième rang du classement général, tandis que Maxime Laoun a fini 18e au 1500 m.

Du côté féminin, la Néo-Brunswickoise Courtney Sarault a signé la meilleure performance canadienne du jour avec une cinquième place en grande finale du 1000 m. La Trifluvienne Florence Brunelle a de son côté remporté la finale B pour conclure tout juste derrière sa compatriote au classement général de la distance.

Pour leur part, Danaé Blais et Claudia Gagnon étaient inscrites au 1500 m, où elles se sont respectivement classées 13e et 18e.

Notons que le relais féminin, composé de Danaé Blais, Florence Brunelle, Claudia Gagnon et Renée Marie Steenge, a assuré sa place pour la grande finale qui aura lieu ce dimanche.

Chez les hommes, le quatuor de William Dandjinou, Steven Dubois, Maxime Laoun et Félix Roussel a subi l’élimination en quart de finale.

Constat similaire pour le relais mixte qui a vu son parcours s’arrêter d’entrée de jeu, samedi. William Dandjinou, Claudia Gagnon et Jordan Pierre-Gilles sont les Québécois ayant participé à cette course.

Tous les patineurs canadiens prendront part à des courses individuelles ce dimanche, alors que des médailles seront de nouveau en jeu sur 1500 m, ainsi que sur 500 m.