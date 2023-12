(Pékin) Le champion du monde et champion olympique chinois de patinage de vitesse courte piste Lin Xiaojun s’est dit « très en colère » et « profondément blessé » après avoir été victime d’insultes en ligne à la suite d’une collision avec un coéquipier en finale de la Coupe du monde.

Agence France-Presse

À Pékin le week-end dernier, Lin Xiaojun et Liu Shaoang étaient en tête lorsqu’ils se sont percutés pendant la finale du 500 m masculin. Lin, médaille d’or sur 1500 m aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018 alors qu’il concourait pour la Corée du Sud, et multiple champion du monde, a déclaré qu’il avait ensuite été pris pour cible en ligne.

« Ces jours-ci, je vois que certains comptes de médias sociaux publient régulièrement des commentaires très inamicaux, voire malveillants », a écrit Lin, né en Corée du Sud, sur le site chinois Weibo, semblable à X.

« Ces commentaires ont non seulement blessé mes coéquipiers, mes entraîneurs et d’autres membres de notre entourage, mais ils m’ont aussi profondément blessé, ce qui a gravement affecté notre entraînement et notre vie », a-t-il poursuivi

« Ces insultes me mettent en colère et m’attristent, et je déteste vraiment ce genre de comportement », a ajouté le patineur de 27 ans, qui s’appelait auparavant Lim Hyo-jun avant de partir en Chine.

Après vérification, les messages injurieux ne semblaient plus visibles mercredi.

Lin n’est pas le premier athlète chinois à avoir été pris pour cible en ligne récemment par des supporters mécontents.

Le mois dernier, la vedette du basketball Yao Ming avait déclaré que les critiques à l’encontre de l’équipe masculine étaient allées trop loin alors que certains joueurs avaient été insultés à la suite d’une série de résultats décevants.

« Certaines critiques sur la technique et la tactique sont les bienvenues », avait expliqué Yao Ming, sélectionné huit fois au Match des étoiles de la NBA et aujourd’hui président de la fédération chinoise de basketball. « Mais certaines choses ont dépassé le cadre du basketball et nous ne sommes pas d’accord », avait encore déploré l’ancien pivot des Rockets de Houston.