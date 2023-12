Vainqueur du 500 m de samedi à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Pékin, Jordan Pierre-Gilles s’est imposé au deuxième 500 m disputé dimanche. Il a ensuite ajouté une troisième médaille d’or au compteur en compagnie de ses coéquipiers du relais masculin 5000 m, William Dandjinou, Pascal Dion et Steven Dubois.

Sportcom

Dubois n’a pas été en reste lui non plus au plan individuel, alors qu’il a fini deuxième derrière son coéquipier au 500 m.

« Je suis super content de ma journée… de ma fin de semaine au complet en fait ! » a commenté Pierre-Gilles, dans une déclaration transmise par sa fédération nationale. « Trois distances et trois médailles d’or, alors que demander de plus ? Je suis très fier de mon équipe. On a prouvé encore une fois au relais qu’on était la meilleure équipe au monde. »

C’est Steven Dubois qui a pris la position de tête de la finale du 500 m. Derrière, Pierre-Gilles était quatrième avec deux tours à faire avant de brillamment manœuvrer pour venir se placer derrière le Québécois au début du dernier tour. Dubois est sorti un peu large du dernier virage et Pierre-Gilles a plongé dans l’ouverture pour devancer le patineur de Lachenaie de 29 millièmes de seconde. Le Chinois Sun Long a complété le trio des médaillés.

Pour le 500 m, c’est ma troisième victoire consécutive en Coupe du monde, donc je prends de la confiance et ça me motive à continuer mon travail acharné. Jordan Pierre-Gilles, dans une déclaration écrite

Champion olympique en titre au relais masculin 5000 m sur cette même glace il y a un an et demi, le Canada a su garder son sang-froid en fin d’épreuve, car l’or était encore loin d’être acquis. À quatre tours de la fin, Steven Dubois a fait gagner deux places à son équipe pour recoller sur la Chine, alors toujours en tête. William Dandjinou a repris les commandes de la course à la sortie de l’avant-dernier virage pendant que derrière les relayeurs chinois et néerlandais se sont retrouvés dans les matelas.

Maxime Laoun et Félix Roussel ont aussi été médaillés pour avoir patiné dans les rondes antérieures. Les Coréens ont obtenu l’argent et les Chinois le bronze.

En finale du 1000 m, William Dandjinou a été le premier à franchir la ligne d’arrivée, sauf qu’il a été pénalisé pour un changement de ligne dans un virage et qui a provoqué la chute du Néerlandais Jens van ‘T Wout. Le Montréalais a donc été relégué au classement, ouvrant la porte vers la première marche du podium au Chinois Liu Shaoang.

Le Canada était aussi finaliste au relais féminin 3000 m et il a fini deuxième, sauf que la formation composée de Danaé Blais, Florence Brunelle, Claudia Gagnon et Renee Marie Steenge a été pénalisée. Les officiels ont jugé que Steenge a causé de l’obstruction sur une Coréenne, alors qu’elle n’était pas encore sur le parcours avant de prendre son relais de Brunelle.

Claudia Gagnon et Florence Brunelle ont toutes les deux accédé à la finale B du 1000 m où elles se sont respectivement classées troisième et cinquième.

Le circuit de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste demeure en Asie et s’arrêtera à Séoul la fin de semaine prochaine.