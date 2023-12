(Saint-Moritz) Quand Mikaela Shiffrin remporte une descente, ses rivales ont moins d’espoir de la stopper dans sa quête d’un sixième titre au classement général de la Coupe du monde.

Associated Press

Shiffrin a maîtrisé les virages les plus serrés sur un parcours ensoleillé samedi à Saint-Moritz, finissant 0,15 seconde devant la remarquable coureuse de descente Sofia Goggia, qui a remporté le super-G vendredi.

Observant attentivement la course de Goggia depuis la zone d’arrivée, Shiffrin a levé les deux bras et a mis ses mains sur sa tête en voyant que son avance avait tenu le coup.

« Je me sentais très bien, a déclaré Shiffrin, l’une de celles ayant pris le départ le plus tôt, troisième. Je n’étais pas sûr si le reste de ma course était assez bon. »

Federica Brignone a fini troisième à 0,17 pour compléter un podium de haute qualité pour la première course de la saison dans l’épreuve de vitesse de renom.

Les skieuses ont été chronométrées à des vitesses de 115 km/h.

Stefanie Fleckenstein, de Whistler, en Colombie-Britannique, était la seule Canadienne à concourir. Elle a terminé 28e.

Shiffrin a obtenu 100 points en Coupe du monde pour sa victoire et mène déjà le classement de la saison avec 195 points de plus que Brignone, reine du classement général 2020.

L’Américaine de 28 ans possède cinq titres au classement général, et un sixième égalerait le record de la grande Autrichienne Annemarie Moser-Pröll, établi dans les années 1970.

Shiffrin a porté son propre record de victoires en Coupe du monde à 91, avec seulement sa quatrième en descente.

La plus récente a eu lieu en mars 2022 en conclusion de la saison à Courchevel, en France.

Bien que Shiffrin choisisse sélectivement ses descentes — vu un programme de course et d’entraînement donnant la priorité au slalom et au slalom géant — elle a quand même terminé dans le top 10 à chacun de ses cinq départs la saison dernière.

Shiffrin disputait une sixième campagne de Coupe du monde lorsqu’elle a couru pour la première fois en descente ; elle compte maintenant quatre victoires en seulement 21 départs.

Elle n’a jamais remporté de médaille aux championnats majeurs de descente.

La course s’est déroulée sous un soleil radieux et un ciel bleu clair par une journée de -5 °C à Saint-Moritz, où l’arrivée se situe à une altitude supérieure à 2000 mètres.

Shiffrin a excellé dans la section centrale sinueuse du parcours de 2,5 kilomètres. Cela convenait mieux à ses compétences techniques qu’à une spécialiste de la vitesse comme Goggia, une ancienne championne olympique de descente qui a dominé quatre fois le classement de la descente en Coupe du monde.

Saint-Moritz sera le théâtre d’un autre super-G dimanche.