PHOTO PIERMARCO TACCA, ASSOCIATED PRESS

(Gurgl) Manuel Feller a mené samedi l’Autriche à un balayage du podium lors d’un slalom masculin de la Coupe du monde, dans une course qui a été interrompue par des militants pour le climat.

Associated Press

Alors que cinq coureurs devaient encore prendre le départ de leur dernière course, quelques manifestants du mouvement Last Generation sont entrés sur le parcours juste derrière la ligne d’arrivée et ont saupoudré une poudre orange sur la neige.

Les militants ont été transportés hors de la zone d’arrivée par le personnel de sécurité et la police, tandis que les agents du parcours nettoyaient la neige avant la reprise de la course, huit minutes plus tard.

Dans un message sur Twitter, Last Generation a déclaré que cette action était une protestation contre les subventions gouvernementales aux combustibles fossiles.

Le même groupe a également manifesté avant la précédente Coupe du monde en Autriche en octobre, lorsqu’ils ont bloqué la seule route de montagne menant au glacier de Sölden. Trois manifestants sont alors restés assis durant environ 20 minutes, bloquant le passage.

Feller a conservé son avance dès la première manche pour battre son coéquipier Marco Schwarz de 0,23 seconde.

Michael Matt a suivi 1,05 seconde derrière pour compléter le triple autrichien sur le parcours Kirchenkar, un nouveau site sur le circuit.

Feller a remporté sa troisième victoire sur le circuit de la Coupe du monde et a mis fin à une disette autrichienne en slalom masculin.

Aucun skieur autrichien n’avait remporté un slalom depuis le triomphe de Johannes Strolz à Adelboden en janvier 2022, soit une séquence de 17 courses.

Il s’agissait du quatrième balayage autrichien dans un slalom majeur. Ce n’était pas arrivé depuis un triplé de Marcel Hirscher, Matt et Schwarz aux Mondiaux de 2019 à Are, en Suède.

Clément Noël, le champion olympique français, était deuxième après la première manche, avant de glisser en 12e position.