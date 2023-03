Un peu comme une télécabine qui se détache d’un câble, le Mont-Sainte-Anne a porté la poisse à Audrey McManiman.

Victime d’une chute en quart de finale la veille, la planchiste de 28 ans a dû déclarer forfait pour la deuxième épreuve de la Coupe du monde de snowboardcross, remportée par l’Australienne Josie Baff dimanche.

Résignée, McManiman s’est présentée devant les journalistes avant le début des rondes finales, expliquant que l’enflure à son genou gauche était trop importante pour qu’elle coure le risque de prendre le départ.

« Je me suis levée ce matin et j’ai fait tout mon échauffement. J’ai eu une rencontre avec la physiothérapeute et on est allés faire de petits exercices dans le gym pour voir comment ça allait. Et ça n’allait pas… On a donc pris la décision la plus sécuritaire. »

Pendant toute la saison, la native de Saint-Ambroise-de-Kildare a dévalé les pentes avec une orthèse au genou gauche par mesure préventive. Un examen a révélé que son ligament croisé antérieur est presque totalement rompu.

McManimam hésitait à se soumettre à une opération à la fin au printemps, car cela lui ferait manquer toute la prochaine campagne. Pour l’heure, elle ne sait pas si sa blessure actuelle est liée à la condition de son ligament.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Audrey McManiman répond aux questions des médias.

« On parle d’une entorse pour l’instant, mais on ne peut rien confirmer. »

L’étudiante en kinésiologie veut laisser l’inflammation se résorber pour obtenir un diagnostic plus précis. Elle décidera ensuite si elle se soumet ou non à une intervention.

« Je vais prendre le repos dont j’ai besoin de toute ma saison au complet. On a eu un mois de mars vraiment chargé. Je vais me concentrer sur ma session à finir à l’université. Je prendrai la meilleure décision possible un peu plus tard avec mes intervenants. »

Chose certaine, elle se voit aux JO de Cortina en 2026. « C’est coulé dans le béton. »

En plus de ses ennuis à un genou, celle qui a fini 11e aux JO de Pékin l’hiver dernier a raté deux mois en raison d’une commotion cérébrale.

Première des qualifications vendredi, elle regrettait d’autant plus son forfait que les conditions neigeuses de dimanche lui auraient plu.

« Quand c’est lent pour tout le monde, je sais que j’ai de la vitesse. Je suis bonne quand il neige un peu. Ça aurait pu être une très bonne journée pour moi, mais je ne peux pas changer le cours des choses. »

La jeune Australienne Josie Baff s’est démarquée sous les flocons pour s’imposer et décrocher la deuxième victoire de sa carrière. Elle a devancé dans l’ordre l’Autrichienne Pia Zerkhold et la Française Chloé Trespeuch.

« C’est assez fantastique parce que j’ai gagné la première course de la saison et maintenant je gagne la dernière, s’est réjouie Baff, 20 ans. C’est une belle façon de boucler la saison. »

La native de Jindabyne, dans les « montagnes neigeuses » entre Sydney et Melbourne, se dirige maintenant vers les Mondiaux juniors en Italie… avec un manteau qui sentira le champagne.

Vainqueure la veille, la Britannique Charlotte Bankes a dû se contenter d’une victoire en petite finale (5e), mais ce fut suffisant pour confirmer sa mainmise sur son deuxième globe de cristal.

« Ça m’aurait pris une grosse erreur pour que ça ne fonctionne pas aujourd’hui, mais je voulais rester concentrée sur ma course, a noté la championne mondiale de 2021. C’était réglé après les huitièmes de finale, c’était donc tout un soulagement. »

Celle qui vit en France depuis qu’elle a quatre ans a signé un total de six succès : « C’est une belle saison, je ne pouvais espérer mieux. »

Après avoir fait travailler les journalistes locaux avec son accent londonien, sa région natale, elle est tout naturellement passée au français qu’elle parle depuis sa tendre enfance à l’extérieur de la maison. On ne peut en dire autant du comité organisateur de Canada Snowboard…