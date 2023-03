Nikolaj Soerensen et Laurence Fournier Beaudry

Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen finissent au 5 e rang

Cinquièmes du classement final à l’issue de la danse libre présentée samedi, au Japon, Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen ont bouclé les mondiaux de patinage artistique avec le sourire au visage et un nouveau sommet personnel à des Championnats du monde.

Sportcom

Provisoirement cinquièmes au terme de la danse rythmique vendredi, les Québécois ont poursuivi leur lancée 24 heures plus tard. Leur prestation libre leur a valu un pointage de 128,45, soit le quatrième meilleur de la séance et une nouvelle marque personnelle. Fournier Beaudry et Sorensen ont ainsi consolidé leur place au classement final avec un cumulatif de 214,04 points.

« Nous ne pouvions pas vraiment demander mieux et nous avons eu beaucoup de plaisir ! Nous travaillons toujours fort pour demeurer dans le moment présent dans la vie de tous les jours et ça fait du bien vivre ce genre de moment pendant quelques minutes sur la patinoire. Ce sont des moments rares et nous en sommes très heureux », a lancé Sorensen à sa sortie de la glace au Saitama Super Arena.

C’est exactement le genre de performance que nous souhaitions offrir. Chaque fois que nous finissions un élément, la foule nous encourageait, c’était vraiment un beau moment ! Laurence Fournier Beaudry

Les Américains Madison Chock et Evan Bates ont été sacrés champions du monde grâce à leurs 226,01 points. Les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri (219,85) ont suivi en deuxième place, tandis que les Ontariens Piper Gilles et Paul Poirier (217,88) ont complété le podium.

Il s’agissait d’une huitième présence aux mondiaux pour Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen. Par le passé, leur sommet personnel avait été une huitième place en 2020-2021.

Les Olympiens des Jeux de Pékin bouclent ainsi la meilleure saison de leur carrière. En plus du top 5 aux Mondiaux, ils ont notamment décroché leur première médaille d’or à un Grand Prix, soit celui de Sapporo, en plus de finir deuxièmes à celui d’Angers, en France.

Si les prochaines semaines seront consacrées au repos, Fournier Beaudry et Sorensen ne tarderont pas à retrouver la glace pour s’entraîner et trouver de nouveaux éléments créatifs en vue de la prochaine saison. Le mot d’ordre demeurera cependant le même pour le duo, soit de patiner dans une ambiance légère et positive.

« Nous étions très excités de venir au Japon et nous avons apprécié chaque moment. Nous sommes très contents de notre semaine, mais aussi de notre saison. Nous avons atteint tous nos buts, le premier étant d’avoir plus de plaisir à l’entraînement, sans nous mettre de pression inutile. C’est ça qui nous a menés jusqu’ici et qui nous portera pour les prochaines saisons », a conclu Fournier Beaudry.