Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps

Deschamps et Stellato-Dudek concluent au pied du podium

Quatrièmes après le programme court, le Québécois Maxime Deschamps et sa partenaire Deanna Stellato-Dudek ont tout tenté pour se tailler une place sur le podium au terme du programme libre présenté jeudi, aux Championnats du monde de patinage artistique. Leurs efforts n’ont toutefois pas rapporté les dividendes escomptés et ils ont dû se contenter de la quatrième place à Saitama, au Japon.

Sportcom

Pour l’occasion, Deschamps et Stellato-Dudek ont reçu une note de 127,16, ce qui leur a procuré le sixième rang de la séance. Une chute lors d’un double salchow leur a d’ailleurs fait perdre d’importants points.

« Le programme libre a été un peu plus difficile que ce à quoi je m’attendais. On est un peu déçus de la performance comme telle, mais il y a plein de choses qu’on a apprises ici. Il y a du positif qui ressort de notre passage aux mondiaux », a commenté Maxime Deschamps après la compétition.

« Je ne sais pas encore comment je me sens, c’est trop récent », a-t-il ajouté.

Au classement final, le duo de l’unifolié termine au quatrième échelon avec sa récolte de 199,97 points. Les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara ont été sacrés champions du monde grâce à leurs 222,16 points.

Les nouveaux tenants du titre ont devancé dans l’ordre les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier (217,48 points), ainsi que les Italiens Sara Conti et Niccolo Macci (208,08 points).

Avec plusieurs médailles lors de compétitions internationales et le titre de champions canadiens, Deschamps et Stellato-Dudek se sont dits satisfaits de ce qu’ils ont réussi à accomplir lors de la saison 2022-2023. Ils tournent déjà leur attention vers la prochaine campagne qui culminera à Montréal, dans exactement un an, pour les Championnats du monde.

« L’ensemble de la saison s’est bien passé. Nous avons eu de belles performances et de bons résultats. On est vraiment satisfaits de notre saison. On va continuer à se pousser, particulièrement pour les mondiaux à Montréal de l’an prochain », a conclu Deschamps.

Les danseurs Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen feront leur entrée en scène vendredi aux Championnats du monde.